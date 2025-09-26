En un video difundido en redes sociales este viernes se observa el momento en que colapsa parte de un muro próximo al puente en la comunidad de Pueblo Nuevo, en el municipio Cambita, San Cristóbal, tras las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en gran parte del país.

En las imágenes se ve cómo la esquina del muro cede, provocando un pequeño deslizamiento en esa misma zona de la estructura.

Se trata de un muro de gaviones que colapsó en el aproche del puente sobre el río Nizao. De acuerdo con el último boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el incidente se debió a la saturación del suelo y a deslizamientos provocados por las precipitaciones.

El informe también indica que están a la espera de que las condiciones permitan el ingreso de una brigada para realizar la evaluación y posterior intervención en la zona afectada.

Demarcaciones en alerta

Hasta el momento, debido a los efectos de un amplio campo nuboso asociado a una activa onda tropical, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene en alerta roja a l Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua.

Las provincias en alerta amarilla son María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, La Vega, Samaná, La Altagracia, El Seibo, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, Monte Plata, Peravia, San Juan, Pedernales y Barahona.

Mientras que en alerta verde se encuentran Sánchez Ramírez, Montecristi, Santiago, Dajabón, Bahoruco, Santiago Rodríguez, Espaillat, Elías Piña, Valverde, Puerto Plata e Independencia.

Inundaciones

Las lluvias, que fueron intensas desde las primeras horas de este viernes, provocaron inundaciones en calles y avenidas del Gran Santo Domingo, así como dificultades en el tránsito vehicular y afectaciones a viviendas en sectores vulnerables.

