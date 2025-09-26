El COE declara en alerta roja al Gran Santo Domingo y otras cuatro provincias por onda tropical

Mapa de las alertas emitido por el COE la mañana de este viernes, que muestra en rojo las provincias con mayor riesgo por las lluvias: el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró este viernes en alerta roja al Gran Santo Domingo y a otras cuatro provincias debido a los fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento provocados por la combinación de una onda tropical activa y una vaguada en altura.

De acuerdo con el boletín emitido a las 8:00 de la mañana, las provincias en alerta roja son: Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua.

El organismo advirtió que en estas demarcaciones la situación representa un riesgo inminente por las posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de inundaciones urbanas repentinas que podrían comprometer la seguridad de la población y de infraestructuras públicas y privadas.

En tanto, nueve provincias fueron colocadas en alerta amarilla: María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Samaná, San Juan, Hato Mayor, Monte Plata y Peravia. Asimismo, permanecen en alerta verde Barahona, Pedernales, Sánchez Ramírez y Puerto Plata.

Recomendaciones

El COE exhortó a la población de las zonas afectadas a mantenerse en contacto con los organismos de socorro y acatar las orientaciones oficiales. Entre las recomendaciones figuran:

Abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua

ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua Evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta

En el litoral atlántico, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez), se recomendó a las embarcaciones pequeñas y medianas navegar con precaución sin aventurarse mar adentro, debido a las condiciones peligrosas de viento y oleaje.

El director del COE, mayor general retirado Juan Manuel Méndez García, subrayó que las lluvias continuarán durante el día y podrían extenderse hacia otras provincias en el transcurso de la noche.