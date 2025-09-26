×
Humberto se convierte en huracán y podría intensificarse aún más este fin de semana

El centro del huracán Humberto se localiza aproximadamente a 750 kilómetros al noreste de las Islas de Sotavento del norte

    Humberto se convierte en huracán y podría intensificarse aún más este fin de semana
    El huracán Humberto, de categoría 1, avanza lentamente al noreste de las Islas de Sotavento con vientos sostenidos de 120 km/h. El NHC prevé un fortalecimiento significativo en los próximos días. (NOAA)

    La tormenta tropical Humberto ha alcanzado la categoría de huracán, según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.  

    El centro del huracán Humberto se localiza aproximadamente a 750 kilómetros al noreste de las Islas de Sotavento del norte. El fenómeno se desplaza lentamente hacia el noroeste a una velocidad de 6 km/h. 

    Los vientos máximos sostenidos han aumentado a 120 km/h, con ráfagas más intensas, lo que lo convierte oficialmente en huracán de categoría 1. El NHC anticipa un fortalecimiento significativo en los próximos días, con la posibilidad de que Humberto se transforme en un "gran huracán" durante el fin de semana. 

    • Los vientos huracanados se extienden hasta 20 km desde el centro del sistema, mientras que los vientos de fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 165 km. 

    Aún sin amenazas

    Actualmente, no representa una amenaza directa para tierra firme. 

    Hasta el momento, no hay alertas ni advertencias costeras emitidas, ya que el sistema se encuentra alejado de zonas pobladas. Sin embargo, los expertos monitorean de cerca su evolución ante cualquier cambio en su trayectoria. 

