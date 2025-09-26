El huracán Gabrielle golpea las Azores como ciclón postropical

El ahora postropical huracán Gabrielle continúa afectando al archipiélago de las Azores con vientos sostenidos de hasta 100 km/h y ráfagas más intensas en zonas elevadas. ( NOAA )

El huracán Gabrielle, ya degradado a postropical, continúa avanzando sobre el archipiélago de las Azores generando condiciones severas. Según el Boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC), el sistema se localiza aproximadamente 230 km al este-noreste de la isla Faial, con vientos máximos sostenidos alcanzan los 100 km/h.

El informe explica que, a pesar de ser postropical, Gabrielle mantiene con aviso de huracán, con vientos de fuerza de tormenta tropical que se extienden hasta 260 km desde el centro, mientras que ráfagas de mayor intensidad se registran en zonas elevadas del archipiélago.

En algunas estaciones en las Azores centrales y del sureste ya se reportan condiciones huracanadas.

El sistema se desplaza hacia el este-noreste a unos 46 km/h, y se espera que cambie su rumbo hacia el este e incluso hacia el sur en los próximos días. Durante ese trayecto se anticipa un debilitamiento gradual, aunque aún se mantienen alertas en toda la región.

El Centro Nacional de Huracanes prevé:

Vientos intensos: ráfagas huracanadas en zonas montañosas, especialmente en las Azores centrales y sureste, que continuarán a través de estas islas hasta la mañana.

Marejada ciclónica: se espera que una marejada ciclónica produzca inundaciones costeras significativas acompañadas de olas grandes.

Lluvia: se prevén acumulados moderados, de hasta 25 mm adicionales en algunas zonas.

Oleaje extendido: las olas generadas por Gabrielle se espera que afecten también la costa de Portugal, el noroeste de España y el norte de Marruecos hacia el fin de semana.

