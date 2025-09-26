Las intensas lluvias registradas en los últimos días han provocado estragos en el municipio de Tireo, provincia La Vega, afectando caminos vecinales, viviendas y zonas agrícolas, según informó en un comunicado el alcalde Paul Amín Piña Báez.

Reporta daños

Según el comunicado de Piña Báez, entre los daños reportados destacó:

Caminos vecinales y carreteras intransitables en varias comunidades

Viviendas afectadas por inundaciones y familias presentan pérdidas materiales

Zonas agrícolas reportan daños en cultivos y terrenos productivos

El alcalde expresó que, pese a los esfuerzos realizados por el ayuntamiento, la magnitud de los daños supera la capacidad de respuesta local, por lo que hizo un llamado al Gobierno y a las entidades competentes para brindar asistencia.

"Desde el ayuntamiento estamos realizando los esfuerzos posibles con los recursos limitados de la municipalidad; sin embargo, dada la magnitud de los daños, resulta imprescindible contar con el acompañamiento y apoyo de las autoridades y entidades competentes para mitigar esta crisis y asistir a las familias afectadas", expresó.

Advertencia por el río Tireo

Piña Báez también reiteró su preocupación por el desbordamiento del río Tireo, un problema que, según afirma, ya había sido advertido a las autoridades en meses anteriores.

Según el comunicado de Piña Báez, en comunicaciones enviadas al director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Ing. Olmedo Caba, y al presidente de la República, Luis Abinader, el alcalde señaló los riesgos que representa el cauce del río para la población, la agricultura y las viviendas de Tireo Abajo.

Asimismo, denunció que los equipos enviados en mayo pasado no realizaron los trabajos de canalización necesarios, limitándose a permanecer en la zona sin ejecutar acciones concretas.

"El pueblo de Tireo fue advertido a tiempo por nuestra gestión. Las autoridades están al tanto de esta situación crítica y esperamos acciones firmes y rápidas que eviten mayores daños a nuestra gente y a la producción agrícola de la zona", afirmó Piña Báez.