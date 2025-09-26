Las lluvias que desde la madrugada de este jueves afectan a gran parte del territorio nacional provocaron inundaciones en comunidades de Azua, La Romana, Higüey y en la zona fronteriza con Haití, donde el río Masacre se salió de su cauce y dejó bajo las aguas el puente en la parte baja de Juana Méndez.

En Azua, brigadas de la Defensa Civil acudieron en horas de la madrugada al distrito municipal El Rosario, donde 160 familias resultaron afectadas por el anegamiento de sus viviendas. Los rescatistas evacuaron a varias personas y entregaron asistencia básica en medio de la crecida de cañadas y arroyos. Hasta el momento no se han reportado fallecidos en esta demarcación.

En la frontera norte, el río Masacre se desbordó ayer e inundó la parte baja de Juana Méndez, alcanzando viviendas, calles y la zona franca CODEVI, donde trabajan miles de haitianos.

El puente fronterizo quedó completamente por debajo de las aguas, interrumpiendo el cruce diario de cientos de personas hacia la República Dominicana.

Los pasos informales de Don Miguel y La Peñita también resultaron anegados, dificultando el tránsito de comerciantes, estudiantes y trabajadores. Testimonios recogidos en el área narran la angustia de familias que intentaban salvar enseres y proteger a los niños de la fuerte corriente.

En el este del país, la provincia La Romana registró calles y avenidas bajo agua por los efectos de una activa onda tropical en combinación con una vaguada.

Tránsito interrumpido

El tránsito vehicular quedó interrumpido en varios sectores y algunos vehículos permanecieron varados. Autoridades locales y la Defensa Civil exhortaron a la población a no circular por calles anegadas y mantenerse atentos a los boletines oficiales.

En Higüey, las lluvias provocaron la crecida de ríos y la inundación de sectores como Villa María y Los Morales.

Decenas de casas en Las Siete Lagunas permanecían bajo agua, y dirigentes comunitarios denunciaron la contaminación del agua acumulada y la falta de soluciones definitivas a los desbordamientos. En Verón, la docencia fue suspendida como medida preventiva.

En tanto que el tramo carretera Las Matas de Farfán-San Juan, las lluvias anegaron buena parte de la vía. Los aguaceros, asociados a la onda tropical y a la vaguada en altura, continuaron durante el día sobre distintas regiones del país.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) reportó acumulados superiores a los 180 milímetros en 24 horas en el este del país, mientras que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta amarilla y verde a 16 provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar cruzar afluentes, mantenerse en lugares seguros y tener a mano provisiones básicas en caso de evacuaciones preventivas.