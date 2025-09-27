Continuarán las lluvias este sábado en gran parte del país por incidencia de vaguada

Nubosidad y lluvias persistentes afectan varias provincias del país este sábado, como parte de los efectos indirectos del potencial ciclón tropical número 9. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este sábado persistirán los aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en varias provincias del país, debido al alto contenido de humedad en la atmósfera y la inestabilidad generada por los efectos indirectos del potencial ciclón tropical #9, el cual continúa alejándose del territorio nacional.

Los meteorólogos José Medina y Jesús Beltré explicaron que, desde tempranas horas, se observan desarrollos nubosos con chubascos dispersos en localidades del norte, noroeste y la costa sur, afectando provincias como Montecristi, Puerto Plata, Santiago, Espaillat, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo.

Durante la mañana, las lluvias también se extenderán hacia Pedernales, Barahona, Azua y Peravia.

Para la tarde y las primeras horas de la noche, el calentamiento diurno favorecerá un aumento de la nubosidad, generando fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en puntos aislados de Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, San Juan, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Bahoruco, entre otras.

Provincias en alerta y aviso meteorológico

Ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, y deslizamientos de tierra, el Centro de Pronóstico del Indomet mantiene alertas y avisos meteorológicos en las siguientes provincias:

En alerta: La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Dajabón, Elías Piña e Independencia.

En aviso: María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Barahona, San Pedro de Macorís, Pedernales, Monte Plata, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Juan y el Gran Santo Domingo.

Vigilancia ciclónica activa

El Indomet continúa el monitoreo de dos sistemas en el Atlántico:

Huracán Humberto, que se ha intensificado a categoría mayor con vientos de hasta 230 km/h. Se localiza a unos 605 km al noreste de las islas de Sotavento, sin representar peligro para República Dominicana.

El potencial ciclón tropical #9, una activa onda tropical ubicada a unos 250 kilómetros al noroeste de la porción oriental de Cuba, presenta vientos de 55 km/h y se desplaza hacia el oeste a 11 km/h. Se mantiene bajo vigilancia por su posición geográfica.

Recomendaciones marítimas

Las condiciones marítimas permanecen normales este sábado. No obstante, el Indomet advirtió sobre una posible reducción de la visibilidad en ambas costas por la ocurrencia de lluvias con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Se espera un deterioro gradual del oleaje en la costa Atlántica a partir del domingo, especialmente mar adentro.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los boletines oficiales y seguir las orientaciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y demás organismos de protección civil.

El domingo

Para mañana domingo , durante las primeras horas de la mañana, se prevé un cielo con nubes dispersas, con la posibilidad de chubascos aislados en algunas localidades del suroeste del país.

En horas de la tarde y durante las primeras de la noche, la humedad persistente en la masa de aire y la inestabilidad generada por el ciclo diurno provocarán incrementos de la nubosidad, acompañados de aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento .

Estas condiciones afectarán principalmente a las provincias Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Valverde, Espaillat, Puerto Plata, Monte Cristi, Elías Piña, Dajabón, Independencia y Bahoruco.