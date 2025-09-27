×
provincias en alerta

COE descontinúa alerta roja, pero mantiene 10 provincias en amarilla y 14 en verde por vaguada

Las provincias se mantienen bajo alerta debido al elevado contenido de humedad en la masa de aire y la inestabilidad proveniente del potencial ciclón tropical número 9

    Expandir imagen
    COE descontinúa alerta roja, pero mantiene 10 provincias en amarilla y 14 en verde por vaguada
    El COE mantiene 24 provincias en alerta debido a la humedad e inestabilidad asociadas al potencial ciclón tropical número 9, que continúa alejándose del país, pero aún genera lluvias y ráfagas de viento en diversas regiones. (FUENTE EXTERNA)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) desconituó este sábado la alerta roja para el Gran Santo Domingo y otras cuatro provincias. Sin embargo, mantiene 24 provincias en alerta debido al elevado contenido de humedad en la masa de aire y la inestabilidad proveniente del potencial ciclón tropical número 9, que continúa alejándose del país. 

    Esta inestabilidad estará provocando nublados que generan chubascos dispersos en poblados de la costa sur, norte y noroeste, incluyendo Montecristi, Puerto Plata, Santiago, Espaillat, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo

    Provincias en alerta  

    Alerta amarilla: Santo Domingo, el Distrito Nacional, María Trinidad Sánchez, Barahona, San Juan, San Cristóbal, Monte Plata, San José de Ocoa, Pedernales, Azua y Peravia. 

    Alerta verde: Elías Piña, Independencia, El Seibo, La Vega, Samaná, La Romana, Monseñor Nouel, Santiago, La Altagracia, Dajabón, Bahoruco, Hato Mayor, San Pedro de Macorís y Duarte. 

    Recomendaciones marítimas 

    • Las condiciones marítimas permanecen normales este sábado. No obstante, advierten sobre una posible reducción de la visibilidad en ambas costas por la ocurrencia de lluvias con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.  

    Se espera un deterioro gradual del oleaje en la costa Atlántica a partir del domingo, especialmente mar adentro. 

    El COE instó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil para prevenir daños o emergencias

