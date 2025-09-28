×
Se forma la tormenta tropical Imelda

Se espera que produzca lluvia adicional de 2 a 4 pulgadas a través del este de Cuba

    Se forma la tormenta tropical Imelda
    La tormenta tropical Imelda se formó este domingo próximo a las Bahamas.

    Se formó la tarde de este domingo la tormenta tropical Imelda, la número nueve de la temporada, que se mueve en dirección norte hacia las islas Bahamas

    La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, dijo que el fenómeno tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se mueve a 15 kilómetros por hora

    El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (NHC) emitió un aviso de tormenta tropical para Bahamas, incluyendo Isla Gato, los Exumas, Long Island, Rum Cay y San Salvador.

    El NHC en su informe advirtió que se espera Imelda produzca lluvia adicional de 2 a 4 pulgadas a través del este de Cuba y de 4 a 8 pulgadas a través del noroeste de las Bahamas hasta el martes.

    "Esta lluvia probablemente producirá inundaciones repentinas y urbanas. Los deslizamientos de tierra también son posibles en áreas de terreno más alto a través del este de Cuba", indicó. 

