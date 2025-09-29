Cielo soleado y pocas lluvias para este lunes

El cielo luce mayormente despejado sobre Santo Domingo, reflejo de la mejoría en las condiciones del tiempo reportada por Indomet. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Las condiciones del tiempo comienzan a estabilizarse sobre gran parte del territorio nacional, según el informe de este lunes del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet). El pronóstico indica un cielo mayormente soleado y poco nuboso, con una notoria disminución de las precipitaciones debido al ingreso de una masa de aire con bajo contenido de humedad.

Pese a la mejoría general, se esperan algunos chubascos aislados con posibles tronadas durante la tarde y primeras horas de la noche en provincias como La Altagracia, La Romana, La Vega, Santiago, Dajabón y San Pedro de Macorís, producto de los efectos locales y el arrastre del viento.

Alertas meteorológicas

Las autoridades mantienen alerta meteorológica en dos provincias: Santiago y Dajabón, por riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Oleaje y condiciones marítimas

Debido a la incidencia indirecta del huracán Humberto, categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, continúan las recomendaciones en la costa Atlántica por oleaje anormal. Humberto se localiza a 600 km al sur/suroeste de Bermuda, con vientos sostenidos de 215 km/h, sin representar peligro directo para la República Dominicana.

En tanto, se formó la tormenta tropical Imelda, ubicada a 100 km al sur de la isla Gran Ábaco, con vientos de 75 km/h y desplazamiento hacia el norte a 13 km/h. Aunque su posición no representa amenaza inmediata para el país, el fenómeno permanece bajo monitoreo.

Martes y miércoles

Para este martes, el panorama continuará estable, con un ambiente predominantemente soleado y ligeros aumentos nubosos. Se prevén chubascos locales y tronadas aisladas en sectores de La Vega, Santiago, Elías Piña, Peravia y San José de Ocoa durante la tarde, como resultado del calentamiento diurno y el viento del sureste.

El miércoles primero de octubre, una vaguada en distintos niveles de la troposfera favorecerá la ocurrencia de aguaceros con tronadas en provincias montañosas como La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Puerto Plata y Dajabón, mientras que en el resto del país predominarán cielos despejados y pocas lluvias.