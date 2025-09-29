Octubre es históricamente el segundo mes más lluvioso: qué dice Gloria Ceballos sobre lo que viene

Acumulación de agua en una calle del Gran Santo Domingo durante las lluvias del viernes 26 de septiembre de 2025. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó que tras el reciente paso de la activa onda tropical que afectó al territorio nacional, las condiciones del tiempo comienzan a estabilizarse, aunque se esperan nuevas lluvias hacia mediados de semana en zonas específicas del norte y noroeste del país.

Durante una conversación, Ceballos detalló a Diario Libre que no se esperan lluvias significativas para el Gran Santo Domingo en los próximos días, y que los aguaceros pronosticados para mediados de semana estarán concentrados principalmente en provincias del noroeste y la zona fronteriza, a causa de una vaguada influenciada por los efectos del huracán Humberto y tormenta tropical Imelda, ambos localizados al norte del país.

“Hoy no tenemos lluvias significativas ni mañana en el territorio nacional. El miércoles se pueden presentar algunas lluvias hacia el noroeste y la zona fronteriza, cerca de Dajabón, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Santiago, hacia esa zona, pero en la capital no esperamos lluvias significativas”, explicó Ceballos.

Octubre: el segundo mes más lluvioso

La directora de Indomet advirtió que octubre representa el segundo pico más lluvioso del año, después de mayo, especialmente en zonas del litoral caribeño como el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua y San José de Ocoa.

La ingeniera también señaló que, octubre y noviembre marcan una etapa distinta en la formación de ciclones tropicales, ya que estos dejan de originarse en las costas africanas “tipo Cabo Verde” y comienzan a formarse, a partir de la segunda quincena del mes, en el Caribe occidental, específicamente en áreas como el Golfo de México, el norte de Centroamérica, la península de Yucatán y el sur de Cuba.

“Estamos muy atentos ahora porque el Caribe occidental sigue bastante caliente, o sea, hay condiciones favorables para que transcurriendo el mes de octubre se formen algunas perturbaciones atmosféricas que se conviertan en ciclón tropical", indicó.

Además, recordó que las "lluvias extraordinarias” ocurridas en noviembre de 2022 y 2023 se originaron en la referida región, lo que a su consideración refuerza la necesidad de monitoreo constante hasta el cierre oficial de la temporada ciclónica el 30 de noviembre.

“Entonces ahora nos enfocamos en la parte occidental del Caribe, atento a lo que se pueda formar ahí", afirmó.

Condiciones del Atlántico

En cuanto al Atlántico Central, Gloria Ceballos explicó que las temperaturas han comenzado a "refrescar”, reduciendo el potencial para la formación de ciclones en esa zona. Asimismo, indicó que actualmente, solo se monitorea una onda tropical en aguas abiertas, que no presenta señales de desarrollo ciclónico por el momento.