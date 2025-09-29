Lluvias dejan 112 millones de m³ en las presas, lo mismo que 75 estadios como el Félix Sánchez

La presa Valdesia registró una subida de 1.13 metros tras las lluvias de finales de septiembre, con un aporte de 7.83 millones de metros cúbicos de agua. ( FUENTE EXTERNA )

Las lluvias registradas en gran parte del país desde el pasado jueves 24 al domingo 28 de septiembre tuvieron un impacto positivo en los niveles de agua de las principales presas nacionales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), las precipitaciones caídas a finales de septiembre aportaron 112.46 millones de metros cúbicos (MMC) a las presas, elevando la disponibilidad total que se sitúa en 1,118.14 MMC, lo que equivale a un 61.10 % del volumen máximo nacional, estimado en 1,830 MMC .

Para dar una explicación visual de la cantidad de agua caída en las presas, el estadio Olímpico Félix Sánchez ocupa una huella de unas 50,000 m² entre pista y graderías. Con una altura promedio de 30 metros, su volumen estimado ronda 1.5 millones de m³. Lo que significa que el volumen de agua caída en las presas llenaría casi 75 veces el estadio Félix Sánchez.

Aportes por presa: Tavera–Bao, Monción y otras

En su informe, el Indrhi especificó que el complejo de presas Tavera–Bao, por ejemplo, tuvo un aumento de 3.82 metros, lo que señala un aporte de 34.96 MMC. En el caso de la presa de Monción, el incremento fue de 0.75 metros, con un volumen de 6.43 MMC.

La presa de Valdesia registró una subida de 1.13 metros, recibiendo un volumen de 7.83 MMC, mientras que la presa de Jigüey aumentó 3.99 metros, con volumen de 6.44 MMC.

La presa de Hatillo mostró una leve subida de 0.04 metros, equivalente a 0.92 MMC, y el embalse de Rincón se elevó en 0.07 metros, alcanzando un incremento de 0.32 MMC.

"Respecto a la presa de Sabana Yegua, informó que ésta elevó su nivel en 2.34 metros, para un volumen de 21.93 MMC; Sabaneta subió 1.28 metro, para un volumen de 3.14 MMC, y la presa Montegrande aumentó 4.43 metros, para un volumen de 30.27 MMC", señaló el Indrhi.

Además del efecto inmediato de las lluvias, el Indrhi incluyó en su informe los niveles actuales de agua de cada embalse con relación a su capacidad máxima. Según el reporte hidrológico, la presa de Tavera cuenta con un volumen de 83.06 MMC, lo que representa un 63.0 % de su capacidad máxima, que es de 131.77 MMC. Su nivel se sitúa actualmente en 318.30 metros sobre el nivel del mar (msnm), siendo el máximo 327.50 msnm.

Aumentos y capacidad

Por su parte, la presa de Bao se encuentra en 120.05 MMC, lo que de acuerdo con el informe corresponde a un 63.9 % de su capacidad máxima de 187.76 MMC, con un nivel actual también de 318.30 msnm y su maxima de 327.50.

Actualmente, la presa de Monción presenta un volumen de 247.96 MMC, equivalente al 75.1 % de su capacidad total de 330.13 MMC, con un nivel actual de 271.37 msnm, siendo su nivel máximo 330.13 msnm.

En el caso de Rincón, la presa posee un volumen de 40.20 MMC, con una capacidad máxima de 59.40 MMC, lo que indica que su disponibilidad de agua es de un 67.7 %. Su nivel al día de hoy es 118.36 msnm, siendo su máximo 122.00 msnm.

La presa de Hatillo, una de las más importantes del país, registra un volumen de 305.18 MMC, representando un 81.4 % de su capacidad máxima de 374.88 MMC. El nivel actual es de 83.75 msnm, cerca de su máximo de 86.50 msnm.

Sin embargo, no todos los embalses presentan condiciones La presa de Jigüey, por ejemplo, mantiene un volumen de 34.35 MMC, lo que representa apenas un 27.0 % de su capacidad máxima de 127.28 MMC. Su nivel actual es de 512.02 msnm, lejos de su tope de 541.50 msnm.

En mejor estado se encuentra la presa de Valdesia, con 93.00 MMC, equivalente al 71.4 % de su capacidad máxima de 130.25 MMC, con un nivel actual de 145.12 msnm sobre un máximo de 150.00 msnm.

La presa de Sabana Yegua, ubicada en la región sur, se reporta con un volumen actual de 152.30 MMC, con una capacidad máxima de 341.84 MMC, lo que representa un 44.6 % de llenado. Su nivel actual es de 382.53 msnm, siendo el máximo 396.40 msnm.

Finalmente, la presa de Sabaneta dispone actualmente de 42.05 MMC, con un máximo de 56.05 MMC, lo que la sitúa en un 75.0 % de su capacidad de disponibilidad. Su nivel se encuentra en 638.82 msnm, siendo el máximo 644.00 msnm.