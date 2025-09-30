Continúa el cielo despejado, pero se esperan aguaceros aislados en algunas provincias

Vista de una avenida del Distrito Nacional bajo cielo despejado y ambiente caluroso. ( ARCHIVO DL )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este martes gran parte del país amaneció bajo condiciones de cielo despejado, con solo algunos chubascos aislados en zonas del litoral caribeño suroeste, provocados por la nubosidad que transportada por el viento.

Durante la tarde, se espera un ambiente caluroso bajo la influencia de un sistema de alta presión. Sin embargo, podrían presentarse aguaceros locales y tronadas en provincias como Pedernales, Elías Piña, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Hato Mayor y El Seibo. Estas lluvias desaparecerán al caer la noche.

Temperaturas

Se pronostican temperaturas mínimas entre 21 °C y 23 °C, y máximas entre 32 °C y 34 °C, por lo que recomiendan a la ciudadanía mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor.

Actividad ciclónica en el Atlántico

El Indomet también reportó que el huracán Humberto, de categoría 2, se ubica a 440 km al oeste de Bermuda, con vientos sostenidos de 155 km/h. Mientras tanto, la tormenta tropical Imelda se localiza a unos 270 km al norte de Gran Ábaco con vientos de 110 km/h.

Ninguno de estos sistemas representa peligro para la República Dominicana.

En la costa atlántica, se recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones no aventurarse mar adentro, debido al fuerte oleaje y vientos generados por el huracán Humberto.

Te puede interesar Lluvias dejan 112 millones de m³ de agua en las presas, llenarían 75 estadios como el Félix Sánchez

Para el miércoles

Para el miércoles, el sistema de alta presión continuará limitando la nubosidad en gran parte del territorio nacional, aunque una vaguada, el calentamiento diurno y la geografía del terreno podrían provocar lluvias fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en zonas del noroeste, norte, la Cordillera Central y la frontera.

En especial, sobre: Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, la parte norte de San Juan y Elías Piña, entre otras provincias colindantes, durante la tarde y las primeras horas de la noche.