El COE descontinúa alerta para Santiago por mejoría de condiciones atmosféricas

Para la tarde de este martes, se espera que predomine un ambiente caluroso y mayormente soleado

    Expandir imagen
    El COE descontinúa alerta para Santiago por mejoría de condiciones atmosféricas
    Una mujer se cubre del sol con un periódico mientras camina por una calle durante un día soleado. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

    Ante la disminución del riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como de inundaciones urbanas o repentinas, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes que descontinuó el nivel de alerta verde que había emitido para la provincia Santiago.

    La decisión se basa en el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el cual indica que las condiciones atmosféricas han mejorado. 

    Según el informe de Indomet, durante la mañana de este martes, gran parte del país se mantendrá con un cielo despejado, con posibilidad de chubascos aislados hacia zonas del litoral caribeño suroeste, como resultado de la nubosidad arrastrada por el viento.

    En la tarde, se espera que predomine un ambiente caluroso y mayormente soleado, producto de la influencia de un sistema de alta presión sobre el área del Caribe.

    RELACIONADAS

    Sin embargo, el calentamiento diurno podría provocar incrementos nubosos aislados, acompañados de aguaceros dispersos y tronadas en provincias como:

    • Pedernales
    • Elías Piña
    • San José de Ocoa
    • La Vega
    • Santiago
    • San Juan
    • Santiago Rodríguez
    • Dajabón
    • Hato Mayor y El Seibo

    Alerta sobre condiciones marítimas

    En cuanto al mar, el COE recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas en la costa Atlántica mantenerse cerca de la costa y no aventurarse mar adentro, debido a vientos y oleaje anormal ocasionado por el huracán Humberto, que sigue generando inestabilidad en mar abierto.

