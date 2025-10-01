Miércoles soleado y caluroso; en la tarde, una vaguada provocará aguaceros en varias provincias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advierte aguaceros y tormentas eléctricas esta tarde en varias provincias del interior debido a la incidencia de una vaguada. ( FUENTE EXTERNA )

En la mañana de este miércoles, un sistema de alta presión continuará favoreciendo un ambiente mayormente soleado y caluroso en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, en la tarde, la incidencia de una vaguada, en combinación con el calentamiento diurno y la orografía, generará aguaceros en varias provincias del interior del país.

Así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), señalando que en horas de la mañana solo se prevén chubascos dispersos en localidades del litoral caribeño. Mientras que para la tarde, se esperan aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como Santiago, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, San Juan, Elías Piña, Independencia, Monseñor Nouel, Espaillat, El Seibo y otras áreas cercanas.

El organismo indicó que estas precipitaciones se mantendrán hasta las primeras horas de la noche, y luego volverán a predominar condiciones de nubes dispersas en la mayor parte del país.

Temperaturas

La entidad advirtió que las temperaturas continuarán calurosas, debido al viento cálido del sureste, por lo que recomienda ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol sin la debida protección.

Las temperaturas mínimas estarán entre 21 °C y 23 °C, y las máximas entre 32 °C y 34 °C.

Actividad ciclónica en vigilancia

El Indomet continúa el seguimiento al huracán Humberto, localizado a unos 450 km al norte/noroeste de Bermuda, con vientos máximos sostenidos de 130 km/h, con ráfagas superiores y se desplaza hacia el noreste a una velocidad de 22 km/h.

Asimismo, monitorea al huracán Imelda, ubicado a unos 730 km al oeste/suroeste de Bermuda, con vientos máximos de 150 km/h y ráfagas superiores. Este sistema se mueve hacia el este/noreste a unos 31 km/h.

El organismo precisó que por su posición y desplazamiento, ninguno de estos sistemas representa peligro para la República Dominicana.

Pronóstico para el jueves

Para el jueves se prevé una mañana con cielo mayormente despejado y poca nubosidad en gran parte del país. Sin embargo, durante la tarde regresarán los aguaceros acompañados de tormentas eléctricas, principalmente en las regiones del Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza, incluyendo nuevamente provincias como Santiago, Valverde, La Vega, San Juan y Elías Piña.

Estas precipitaciones estarán asociadas a la incidencia de una vaguada y a los efectos locales de calentamiento diurno y orografía. Al anochecer, las lluvias tenderán a disminuir.