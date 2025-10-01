Centro Nacional de Huracanes vigila perturbación con potencial ciclónico en el Atlántico

Se espera que esta onda tropical se desplace desde la costa de África en el transcurso de uno o dos días. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) informó este miércoles sobre una perturbación en el oceáno Atlántico con un 20 % de probabilidad de convertirse en un ciclón en los próximos siete días.

Según el aviso, se espera que esta onda tropical se desplace desde la costa de África en el transcurso de uno o dos días. Posteriormente, se pronostica que interactúe con otra perturbación localizada en el Atlántico tropical oriental, lo que podría favorecer un desarrollo lento del sistema combinado.

El organismo indicó que, aunque el sistema se moverá hacia el oeste o el oeste-noroeste a una velocidad de entre 15 y 20 millas por hora, la probabilidad de formación ciclónica en las próximas 48 horas sigue siendo baja, cercana al 0 %. Mientras que a siete días, la probabilidad aumenta ligeramente, pero se mantiene baja, en torno al 20 %.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/02/screenshot-2025-10-01-220608-5398841a.png Nueva perturbación en el Atlántico. (FUENTE EXTERNA)

Imelda va camino a Bermudas

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) informó este miércoles que el fenómeno Imelda se acerca a Bermudas con vientos peligrosos que se intensificarán esta noche.

En su último aviso sobre el huracán, señala que se esperan vientos huracanados, olas devastadoras e inundaciones repentinas en Bermudas hasta la madrugada del jueves, y que es probable que se produzcan importantes ráfagas de fuerza de huracán en las islas incluso después de que pase el centro del sistema.

El CNH indica que el centro del huracán Imelda fue localizado por aviones de reconocimiento de la Fuerza Aérea cerca de la latitud 31.8 norte, longitud 66.4 oeste.

Imelda se está desplazando rápidamente hacia el este-noreste a una velocidad cercana a las 24 mph (39 km/h), y se espera que este movimiento general continúe hasta la noche del jueves.

Los vientos máximos sostenidos permanecen cerca de las 100 millas por hora (155 km/h), con ráfagas aún más intensas. Se prevé un posible fortalecimiento adicional antes de que Imelda pase cerca de Bermudas a última hora de esta noche.

El CNH advierte que se esperan entre 2 y 4 pulgadas (50 a 100 mm) de lluvia, las cuales podrían provocar inundaciones repentinas en Bermudas desde esta noche del miércoles hasta el jueves.

