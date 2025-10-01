Dos ciclones en una semana: Humberto se aleja y ahora Imelda amenaza Bermuda

Imagen satelital del Centro Nacional de Huracanes (NHC). El huracán Imelda podría pasar por Bermuda la noche este 1 de octubre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Bermuda se prepara para el impacto directo del huracán Imelda, de categoría 2, que podría pasar sobre la isla en la noche del miércoles, apenas horas después de los efectos indirectos de Humberto, informaron este miércoles las autoridades locales y el servicio meteorológico estadounidense.

Según el Bermuda Weather Service (BWS), el centro de Imelda se situará a menos de 29 millas –o directamente sobre el territorio– hacia la medianoche del miércoles al jueves. El fenómeno trae vientos sostenidos de entre 110 y 150 km/h y ráfagas que podrían superar los 180 km/h.

El ministro de Seguridad Nacional, Michael Weeks, advirtió que se trata de "una tormenta peligrosa, no una simple ráfaga pasajera" y pidió a la población finalizar las medidas de protección antes del mediodía del miércoles. "Imelda podría traer vientos destructivos, fuertes lluvias e impactos costeros significativos. Ahora es el momento de actuar", dijo, citado por el diario local The Royal Gazette.

El National Hurricane Center (NHC) de Estados Unidos indicó que el ciclón también dejará entre 5 y 10 centímetros de lluvia sobre la isla, con riesgo de inundaciones repentinas.

Emergencia en la isla

La Emergency Measures Organisation (EMO) anunció el cierre del Causeway, del aeropuerto LF Wade International y de todas las escuelas a partir del miércoles por la tarde. Se habilitará un refugio en la CedarBridge Academy para residentes que lo requieran.

Los servicios de autobuses y ferris también quedarán suspendidos, mientras que bancos, comercios y hoteles anunciaron cierres temporales. La compañía eléctrica Belco alertó que podría no restablecer el servicio de inmediato en caso de apagones.

Humberto se aleja

Mientras Imelda avanza desde el suroeste, el huracán Humberto, degradado a categoría 1, se desplaza hacia el norte a más de 400 kilómetros de la isla. Aunque su impacto será limitado, el BWS señaló que todavía dejará lluvias intermitentes y oleaje elevado.

El ministro Weeks advirtió que la combinación de ambos sistemas convierte esta semana en "una de las más serias en materia meteorológica" para el territorio británico de ultramar.