Imelda se acerca a Bermudas con vientos huracanados y condiciones peligrosas

El Centro Nacional de Huracanes de Miami (CNH) informó este miércoles que el fenómeno Imelda se acerca a Bermudas con vientos peligrosos que se intensificarán esta noche.

En su último aviso sobre el huracán, señaló que se esperan vientos huracanados, olas devastadoras e inundaciones repentinas en Bermudas hasta la madrugada del jueves, y que es probable que se produzcan importantes ráfagas de fuerza de huracán en las islas, incluso, después de que pase el centro del sistema.

El CNH indicó que el centro del huracán Imelda fue localizado por aviones de reconocimiento de la Fuerza Aérea cerca de la latitud 31.8 norte, longitud 66.4 oeste.

Imelda se está desplazando rápidamente hacia el este-noreste a una velocidad cercana a las 24 mph (39 km/h), y se espera que este movimiento general continúe hasta la noche del jueves.

Los vientos máximos sostenidos permanecen cerca de las 100 mph (155 km/h), con ráfagas aún más intensas. Se prevé un posible fortalecimiento adicional antes de que Imelda pase cerca de Bermudas a última hora de esta noche.

El CNH advirtió que se esperan entre 2 y 4 pulgadas (50 a 100 mm) de lluvia, las cuales podrían provocar inundaciones repentinas en Bermudas desde esta noche hasta el jueves.

Condiciones marinas peligrosas

Asimismo, el CNH pronosticó que el oleaje y las marejadas generadas por Imelda producirán condiciones marítimas peligrosas y corrientes de resaca a lo largo de gran parte de la costa este de los Estados Unidos y el Atlántico occidental durante los próximos días.

Hurricane #Imelda Advisory 21A: Imelda Closing in On Bermuda With Hazardous Winds Expected to Increase Tonight. Hurricane-Force Winds, Damaging Waves, and Flash Flooding Expected Over Bermuda Into Early Thursday. https://t.co/tW4KeGe9uJ — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 1, 2025

