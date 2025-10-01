Huracán Imelda se acerca a Bermudas con fuerza de categoría 2

Las autoridades mantienen un aviso de huracán para las Bermudas debido a la trayectoria de Imelda. ( NOAA )

El huracán Imelda continúa su avance hacia el este-noreste con vientos sostenidos de 150 km/h, y se espera que toque cercanías de Bermudas esta tarde o noche, según el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

El centro del huracán fue localizado esta mañana a unos 640 km al noroeste de las Bermudas, y se desplaza a una velocidad de 33 km/h. Se prevé que su trayectoria lo lleve muy cerca de la isla entre la tarde y la noche de hoy, para luego alejarse hacia el noreste durante el jueves.

"Se espera que Imelda sea más fuerte, cerca de la fuerza de categoría 2, cuando pase cerca de las Bermudas a última hora de hoy", advirtió el CNH.

Aviso de huracán

Las autoridades mantienen un aviso de huracán para las Bermudas. Asimismo, hacen un llamado a la población a acelerar los preparativos para proteger vidas y propiedades ante la inminente llegada del sistema.

Vientos: Se esperan ráfagas con fuerza de huracán durante esta noche, y condiciones de tormenta tropical desde la tarde.

Lluvias: Entre 50 y 100 mm de lluvia podrían caer sobre la isla entre hoy y mañana, generando inundaciones repentinas en áreas vulnerables.

Marejada ciclónica: Se anticipan inundaciones costeras peligrosas en zonas de vientos en tierra, acompañadas de oleaje alto y destructivo.

Oleaje: Las marejadas generadas por Imelda y el huracán Humberto afectan ya a las Bahamas, Bermudas y amplias zonas de la costa este de Estados Unidos, generando corrientes marinas peligrosas y fuerte oleaje.

El CNH advierte que Imelda podría convertirse en una baja extratropical en los próximos días, pero no antes de dejar su huella en el archipiélago atlántico.

Lluvias en Carolina del Norte

Tras intensificarse ayer martes, Imelda llevará lluvias a Carolina del Norte pese a no tocar tierra en Estados Unidos.

Su paso cerca de Estados Unidos traerá precipitaciones de hasta 100 milímetros (4 pulgadas) la noche del martes en la costa sureste de Carolina del Norte, donde "esta lluvia podría resultar en inundaciones repentinas y urbanas aisladas", avisó el NHC.

Leer más Imelda se convierte en huracán y amenaza con lluvias en Carolina del Norte