Cielo soleado, polvo del Sahara y calor dominan el clima de este jueves

Una mujer se resguarda del sol en una acera mientras se seca el sudor. El clima en RD estará marcado por temperaturas calurosas. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Durante la mañana de este jueves, predominará un cielo mayormente soleado y poco nuboso, con un tono levemente grisáceo producto de la presencia de partículas de polvo del Sahara y la escasa humedad en la atmósfera, así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Sin embargo, el pronóstico del organismo señala que en horas de la tarde se producirán aguaceros locales, acompañados de posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas en las provincias Monseñor Nouel, La Vega, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Monte Plata y Hato Mayor.

Estas condiciones estarán asociadas a la incidencia de una vaguada en niveles altos de la atmósfera, combinada con los efectos locales del calentamiento diurno, la orografía y el arrastre del viento.

Para la noche, se prevé un cielo mayormente despejado, con ligeros incrementos nubosos, pero sin lluvias significativas.

Temperaturas elevadas

Las temperaturas se mantendrán elevadas por la influencia de un viento cálido del sureste. La mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima oscilará entre 32 °C y 34 °C.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan hidratarse adecuadamente, usar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

En el Gran Santo Domingo, tanto el Distrito Nacional como los municipios Santo Domingo Norte, Este y Oeste tendrán un cielo principalmente soleado, con algunos incrementos nubosos.

Pronostico del viernes y sábado

En cuanto a las temperaturas, el organismo advirtió que seguirán calurosas durante los próximos días

El viernes continuará un panorama similar: ambiente soleado y grisáceo en todo el país, con aguaceros dispersos en La Vega, Azua, San Juan, Elías Piña y Santiago Rodríguez durante la tarde.

Para el sábado, se esperan pocas variaciones, predominando el sol y la ligera opacidad del polvo sahariano, con precipitaciones aisladas en Monte Cristi, Dajabón, San Juan, Elías Piña y zonas cercanas.

Actividad ciclónica

En el Atlántico, el huracán Imelda se ubica a 435 kilómetros al oeste/suroeste de Bermuda, con vientos de hasta 155 km/h. Aunque se desplaza hacia el este/noreste a 31 km/h, su trayectoria no representa peligro para República Dominicana.

Además, se vigila un área de baja presión en las cercanías de Bahamas, con un 10 % de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en los próximos días, y una onda tropical al oeste de África con un 20 % de probabilidades de desarrollo en una semana.