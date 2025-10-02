Indomet vigila área de baja presión cerca de Bahamas; no representa peligro para el país

Imagen satelital del Centro Nacional de Huracanes (CNH) muestra la zona donde podría formarse un sistema de baja presión en los próximos días, cerca del noroeste de las Bahamas y el sur de Florida. La probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas es baja (10 %). ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este jueves que mantiene bajo vigilancia un área de baja presión ubicada al noroeste de las Bahamas, aunque aclaró que presenta una baja probabilidad (10 %) de desarrollo ciclónico tanto en las próximas 48 horas como en los próximos siete días.

"De desarrollarse como ciclón no afectaría nuestra área, pero sí le damos seguimiento por su posición, porque ahora está en el noroeste", explicó la pronosticadora Damaris Mercedes.

El organismo meteorológico informó que también da seguimiento a una onda tropical que se encuentra saliendo de las costas occidentales de África, la cual tiene un 20 % de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en un período de siete días.

Aguaceros en la tarde

De acuerdo con la meteoróloga, actualmente una vaguada ubicada al suroeste del territorio dominicano estará incidiendo en las condiciones del tiempo y provocará el desarrollo de lluvias, principalmente durante la tarde y el atardecer en zonas de la cordillera Central, la región noroeste y la zona fronteriza.

En cuanto al pronóstico de este jueves, el indomet comunicó que durante la mañana se espera un cielo mayormente soleado y poco nuboso, con una tonalidad levemente grisácea debido a la presencia de partículas de polvo del Sahara y bajos niveles de humedad.

Sin embargo, en horas de la tarde se prevén aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas, especialmente en las provincias Monseñor Nouel, La Vega, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Monte Plata y Hato Mayor.

Estas condiciones responden a la combinación de la vaguada en niveles altos, el calentamiento diurno, la orografía del terreno y el arrastre del viento.