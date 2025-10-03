Lluvias por vaguada marcan el inicio de este fin de semana

Dos personas se hidratan con agua durante en un día caluroso. El Clima en RD estará dominado por la incidenica de una vaguada la cual provocará aguaceros en algunas provincias. ( FUENTE EXTERNA )

Un cielo con poca nubosidad dominará las condiciones del tiempo durante la mañana de este viernes en gran parte del territorio nacional, de acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet). Solo se esperan chubascos aislados hacia algunos poblados del litoral atlántico.

No obstante, según el organismo en horas de la tarde, los efectos locales combinados con la incidencia de una vaguada en niveles altos de la troposfera provocarán aguaceros localmente moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento especialmente a localidades de la Cordillera Central, el suroeste y la zona fronteriza, incluyendo provincias como Elías Piña, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, San José de Ocoa, La Vega, el norte de Azua y la zona montañosa de Pedernales, y hacia otras zonas vecinas hasta las primeras horas de la noche.

Temperaturas calurosas

El Indomet también advirtió que las temperaturas continuarán calurosas debido al viento cálido proveniente del sureste. La máxima oscilará entre 33 °C y 35 °C, mientras que la mínima se mantendrá entre 21 °C y 23 °C.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar precauciones, como:

Hidratarse adecuadamente

adecuadamente Usar ropa ligera y de colores claros

y de colores claros Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde

Vigilancia ciclónica en el Atlántico

El organismo meteorológico informó que mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión ubicada al noroeste de las islas Bahamas, la cual presenta un 10 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días.

Asimismo, se observa una onda tropical que estaría saliendo de las costas occidentales de África, con un 30 % de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en una semana.

Pronóstico para el fin de semana

Para el sábado, se espera un cielo mayormente despejado en la mañana en gran parte del país, con algunos chubascos aislados hacia la costa atlántica.

No obstante, en la tarde, persistirá la influencia de la vaguada en altura, provocando aguaceros localmente moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre Elías Piña, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Azua, el sur de Santiago, así como chubascos moderados en Hato Mayor, El Seibo y San Pedro de Macorís.

El domingo, en horas matutinas, se prevén nublados ocasionales y chubascos pasajeros en provincias del sureste y noreste, especialmente en San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata y Samaná. Durante la tarde, se intensificarán con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento que se extenderán hacia el norte de Santo Domingo, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Monte Cristi, entre otras provincias vecinas.