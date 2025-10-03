COE emite restricción por oleaje anormal en la Costa Atlántica

El COE emite alerta por oleaje anormal en la costa Atlántica. ( DIARIO LIBRE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) alertó al mediodía de este viernes que el oleaje en la Costa Atlántica presenta un deterioro progresivo debido a fuertes vientos, condición que se mantendrá entre 24 y 48 horas.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto desde Cabo San Rafael (provincia La Altagracia) hasta Laguna Redonda (provincia El Seibo), por el peligro que representan las olas anormales y los vientos fuertes.

En el resto de la Costa Atlántica, las embarcaciones deben navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro.

La costa Caribeña, en cambio, se mantiene bajo condiciones normales, sin restricciones para la navegación.

El comunicado fue emitido por Juan Manuel Méndez García, director del COE, en consonancia con el boletín meteorológico emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Condiciones meteorológicas

El Indomet informó hoy que en horas de la tarde hasta las primeras horas de la noche, los efectos locales combinados con la incidencia de una vaguada en niveles altos de la troposfera provocarán aguaceros localmente moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento especialmente a localidades de la Cordillera Central, el suroeste y la zona fronteriza.

Estas condiciones afectarán las provincias Elías Piña, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, San José de Ocoa, La Vega, el norte de Azua y la zona montañosa de Pedernales, y hacia otras zonas vecinas.