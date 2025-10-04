×
Mantienen bandera roja en playas de Puerto Plata por fuerte oleaje

Autoridades prohíben el baño en el litoral costero por corrientes peligrosas

    Expandir imagen
    Mantienen bandera roja en playas de Puerto Plata por fuerte oleaje
    Fotografía de archivo de una bandera roja en una playa de la provincia Puerto Plata, señal que anuncia la prohibición de entrar al agua, debido al oleaje peligroso. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ)

    El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de Puerto Plata informó este sábado que se mantiene la bandera roja en todas las playas del litoral costero de la provincia, debido a las condiciones adversas del mar que representan un riesgo para los bañistas y turistas. 

    Las autoridades explicaron que las playas presentan corrientes marinas peligrosas, turbidez del agua en las costas y oleaje anormal

    Ante esta situación, el organismo dispuso:

    • Prohibición del baño en todas las playas de Puerto Plata
    • Llamado a la población y turistas a respetar las medidas de seguridad
    • Recomendación de evitar ingresar a playas clausuradas

    "Pedimos a todos los ciudadanos y visitantes respetar las señales de seguridad y las orientaciones de los socorristas, ya que nuestra prioridad es salvaguardar la vida de cada persona", indicó el comité en su comunicado.

    Autoridades en vigilancia

    El personal de la Defensa Civil, junto a otras instituciones de socorro, se mantiene en las playas y ríos de la provincia para garantizar la seguridad de la población. 

    Se recordó que cualquier emergencia puede ser reportada directamente a las autoridades locales o a los socorristas presentes.

    La medida preventiva seguirá vigente hasta nuevo aviso, mientras persistan las condiciones de fuerte oleaje y corrientes anormales en la costa atlántica.

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.