El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este sábado se registra un oleaje peligroso en la costa Atlántica, por lo que recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto hasta que mejoren las condiciones marítimas.

Durante la mañana, el organismo indicó que no se esperan precipitaciones significativas en gran parte del país, lo que permitirá un cielo mayormente soleado.

Sin embargo, en horas de la tarde, una vaguada vinculada a un sistema frontal, junto a los efectos locales y la incidencia del viento cálido del sureste, favorecerán el desarrollo de nubosidad con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas precipitaciones impactarán las provincias Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Monte Cristi, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná y el Gran Santo Domingo.

Las lluvias disminuirán de forma significativa pasada la medianoche.

Vigilancia ciclónica

La institución informó sobre un área de baja presión en el noroeste de las islas Bahamas, con una baja probabilidad de desarrollo ciclónico (10 %) en los próximos siete días. Asimismo, alertó sobre una onda tropical que saldrá de las costas occidentales de África, con un 50 % de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en el mismo período.

Altas temperaturas

Debido al predominio del viento cálido del sureste, las temperaturas seguirán calurosas. El Indomet recomendó hidratarse con frecuencia, usar ropas ligeras y de colores claros, y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Pronóstico para el domingo

El Indomet adelantó que mañana se esperan algunos chubascos en horas de la mañana sobre el litoral Atlántico, debido a la nubosidad asociada a un sistema frontal en disipación al noreste del país.

En la tarde, una vaguada y los efectos locales provocarán precipitaciones de distintas intensidades, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento en provincias del sureste, norte y la zona fronteriza.