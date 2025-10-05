Vaguada y temperaturas calurosas dominan el clima de este domingo

Una mujer se seca el sudor mientras se resguarda del sol en la acera. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Para la mañana de este domingo, se espera un cielo mayormente soleado y con poca nubosidad en todo el territorio nacional, debido al limitado contenido de humedad presente en la atmósfera.

No obstante, por la incidencia de una vaguada en diferentes niveles de la troposfera, se prevén aguaceros aislados con tronadas y posibles ráfagas de viento en horas de la tarde, especialmente en algunas localidades de Hato Mayor, Monte Plata, San José de Ocoa, La Vega, San Juan, Elías Piña y Dajabón.

Oleaje peligroso en la costa Atlántica

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) informó que persisten condiciones de oleaje peligroso en toda la costa Atlántica, como consecuencia de un mar de fondo.

Ante esto, el organismo recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones mantenerse en puerto hasta nuevo aviso. Asimismo, exhortó a los bañistas y usuarios de playas consultar con las autoridades locales antes de realizar actividades en zonas costeras, debido a la posibilidad de rompientes y corrientes de resaca.

Temperaturas calurosas se mantienen

El viento cálido del sureste seguirá incidiendo en las condiciones térmicas, manteniendo temperaturas calurosas en el país. Se prevé que las temperaturas mínimas oscilen entre los 21 y 23 °C, mientras que las máximas estarán entre los 33 y 35 °C. Por tal razón, se recomienda a la población:

Ingerir suficientes líquidos

Vestir ropa ligera de colores claros

Evitar la exposición directa al sol por períodos prolongados, principalmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde

Vigilancia ciclónica en el Atlántico

En su informe del tiempo, la entidad indicó que mantiene en vigilancia una zona de baja presión localizada a varios cientos de kilómetros al sur de las islas de Cabo Verde.

Este sistema muestra un potencial de desarrollo ciclónico de un 30 % en el corto plazo, y hasta un 60 % en los próximos siete días.

Además, se monitorea otra zona de aguaceros y tronadas ubicada sobre la porción nor-central del Golfo de México, la cual presenta un potencial ciclónico muy bajo. Según el organismo, este sistema no representa amenaza para el país por su posición y trayectoria prevista.

Pronóstico para el lunes

Para este lunes, se esperan condiciones similares: un ambiente soleado y con nubosidad aislada durante la mañana, debido al escaso contenido de humedad.

No obstante, continuarán registrándose aguaceros locales con tronadas y ráfagas de viento desde horas de la tarde hasta primeras horas de la noche, en sectores de San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Hato Mayor, San José de Ocoa, La Vega, San Juan, Dajabón, Monte Cristi y Elías Piña.