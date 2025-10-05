Playas de Puerto Plata continúan bajo bandera roja por mal estado del mar

Dos personas caminan por una de las playas de Puerto Plata, donde se mantiene la bandera roja debido a las condiciones peligrosas del mar. ( FUENTE EXTERNA )

El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de Puerto Plata informó hoy que se mantiene la bandera roja en todas las playas del litoral costero, debido a las condiciones adversas del mar que representan un peligro para bañistas y turistas.

El informe actualizado de las autoridades detalla que persisten:

Corrientes marinas peligrosas

Turbidez del agua en las costas

Medidas de seguridad

Ante la continuidad del mal tiempo, se mantiene prohibido el baño en todas las playas de la provincia.

Además, se exhorta a la población y a los visitantes a respetar las señales de seguridad y evitar ingresar a zonas clausuradas.

"La cooperación de la ciudadanía es fundamental para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de todos en el litoral", reiteró el comité en su comunicado emitido la mañana de este domingo.

Autoridades en servicio

Equipos de la Defensa Civil, junto a socorristas y autoridades locales, permanecen desplegados en las playas y ríos de la provincia para orientar a los visitantes y vigilar el cumplimiento de las medidas.

El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta recordó que el levantamiento de la bandera roja dependerá de la mejoría en las condiciones marítimas, por lo que pidió mantenerse atentos a los boletines oficiales.