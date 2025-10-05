Playas de Puerto Plata continúan bajo bandera roja por mal estado del mar
Autoridades reiteran sobre la prohibición del baño en todo el litoral costero
El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de Puerto Plata informó hoy que se mantiene la bandera roja en todas las playas del litoral costero, debido a las condiciones adversas del mar que representan un peligro para bañistas y turistas.
El informe actualizado de las autoridades detalla que persisten:
- Corrientes marinas peligrosas
- Turbidez del agua en las costas
- Oleaje anormal
Medidas de seguridad
Ante la continuidad del mal tiempo, se mantiene prohibido el baño en todas las playas de la provincia.
Además, se exhorta a la población y a los visitantes a respetar las señales de seguridad y evitar ingresar a zonas clausuradas.
"La cooperación de la ciudadanía es fundamental para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de todos en el litoral", reiteró el comité en su comunicado emitido la mañana de este domingo.
Autoridades en servicio
Equipos de la Defensa Civil, junto a socorristas y autoridades locales, permanecen desplegados en las playas y ríos de la provincia para orientar a los visitantes y vigilar el cumplimiento de las medidas.
El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta recordó que el levantamiento de la bandera roja dependerá de la mejoría en las condiciones marítimas, por lo que pidió mantenerse atentos a los boletines oficiales.