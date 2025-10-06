Lluvias por vaguada y altas temperaturas marcarán el inicio de semana

Lluvias por vaguada en varias provincias y altas temperaturas marcarán este lunes, según el informe del Indomet. ( FUENTE EXTERNA )

El inicio de esta semana estará marcado por condiciones climáticas inestables en gran parte del territorio nacional, según el más reciente informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Aunque la mañana de este lunes se presenta con un ambiente mayormente despejado y escasas lluvias, se espera un aumento en la nubosidad con chubascos locales y tronadas en varias provincias del este y noreste del país.

Durante el transcurso del día, el viento del este y este/noreste continuará arrastrando nubosidad hacia el territorio nacional, para dar lugar a precipitaciones locales en poblados como La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, El Seibo, Hato Mayor, Puerto Plata, Espaillat y otras provincias cercanas.

En horas de la tarde, las lluvias se intensificarán y estarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Independencia, Bahoruco, Elías Piña, Dajabón, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal y el Gran Santo Domingo, especialmente en su zona norte.

De acuerdo con el Indomet, este panorama responde a la combinación de una vaguada en altura con efectos locales como el calentamiento diurno y orográfico.

Altas temperaturas

Las temperaturas seguirán elevadas, con mínimas entre 21 °C y 23 °C, y máximas que oscilarán entre 33 °C y 35 °C, por lo que se recomienda a la población:

Tomar abundante agua

Usar ropa ligera y de colores claros

Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde

Las condiciones marítimas

Costa Atlántica: Se mantiene la recomendación a embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas de permanecer en puerto, debido a vientos y olas anormales, así como posibles penetraciones costeras en algunos puntos.

Costa Caribeña: Condiciones normales, excepto entre Cabo Engaño y la Isla Saona, donde también se recomienda permanecer en puerto.

A los bañistas y usuarios de playas, el organismo meteorológico exhorta consultar a las autoridades locales antes de realizar actividades recreativas, ante la posibilidad de rompientes, mar de fondo y corrientes de resaca.

Actividad ciclónica

El Indomet mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión ubicada a varios cientos de kilómetros al suroeste de Cabo Verde, que presenta un 50 % de probabilidad de desarrollo en los próximos 2 días y un 70 % en los próximos 7 días.

Para mañana

Para este martes, las condiciones se mantendrán inestables debido a la persistencia de la vaguada y el acercamiento de una onda tropical. Desde horas tempranas se esperan chubascos con posibles tronadas en las regiones noreste y sureste, extendiéndose en la tarde hacia la Cordillera Central, la zona fronteriza y el Valle del Cibao, con aguaceros de moderados a fuertes.