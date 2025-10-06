×
Inundaciones en Hato Mayor
Inundaciones en Hato Mayor

VIDEO | Fuertes lluvias provocan inundaciones en calles y sectores de Hato Mayor

Las zonas más afectadas fueron reportadas en el centro del municipio cabecera

  Andreina Chalas Jiménez
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este lunes provocaron inundaciones en varias calles principales y en distintos sectores de la provincia de Hato Mayor, dificultando el tránsito y afectando el desenvolvimiento de los residentes.

Las zonas más afectadas fueron reportadas en el centro del municipio cabecera, así como en sectores como Las Malvinas, Villa Ortega y Gualey. También, Ondina, Villa Canto, Las Guamas, Las Chinas, entre otras localidades.

Se informó que las fuertes lluvias provocaron desbordamientos de ríos, cañadas y algunas viviendas resultaron afectadas.

En videos que circulan en las redes sociales, se observan las calles inundadas producto del aguacero.

Una calle inundada en Hato Mayor. (FUENTE EXTERNA)
Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.