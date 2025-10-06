VIDEO | Fuertes lluvias provocan inundaciones en calles y sectores de Hato Mayor
Las zonas más afectadas fueron reportadas en el centro del municipio cabecera
Las fuertes lluvias registradas la tarde de este lunes provocaron inundaciones en varias calles principales y en distintos sectores de la provincia de Hato Mayor, dificultando el tránsito y afectando el desenvolvimiento de los residentes.
Las zonas más afectadas fueron reportadas en el centro del municipio cabecera, así como en sectores como Las Malvinas, Villa Ortega y Gualey. También, Ondina, Villa Canto, Las Guamas, Las Chinas, entre otras localidades.
Se informó que las fuertes lluvias provocaron desbordamientos de ríos, cañadas y algunas viviendas resultaron afectadas.
En videos que circulan en las redes sociales, se observan las calles inundadas producto del aguacero.