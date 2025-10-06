Las fuertes lluvias registradas la tarde de este lunes provocaron inundaciones en varias calles principales y en distintos sectores de la provincia de Hato Mayor, dificultando el tránsito y afectando el desenvolvimiento de los residentes.

Las zonas más afectadas fueron reportadas en el centro del municipio cabecera, así como en sectores como Las Malvinas, Villa Ortega y Gualey. También, Ondina, Villa Canto, Las Guamas, Las Chinas, entre otras localidades.

Se informó que las fuertes lluvias provocaron desbordamientos de ríos, cañadas y algunas viviendas resultaron afectadas.

En videos que circulan en las redes sociales, se observan las calles inundadas producto del aguacero.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/07/whatsapp-image-2025-10-06-at-93727-pm-f9f42c2a.jpeg Una calle inundada en Hato Mayor. (FUENTE EXTERNA)