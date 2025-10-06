Una nueva tormenta podría formarse en el Atlántico esta semana

Zona de baja presión localizada a varios cientos de kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde, la cual presenta condiciones favorables para convertirse en un ciclón tropical en los próximos días. ( NOAA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este lunes que da seguimiento a una zona de baja presión localizada a varios cientos de kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde, la cual presenta condiciones favorables para convertirse en un ciclón tropical en los próximos días.

Según el reporte emitido por el organismo, basado en el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Miami, el sistema mantiene una extensa área de aguaceros y tronadas desorganizadas asociadas a una onda tropical de baja latitud que se desplaza hacia el oeste a través del Atlántico central.

El Indomet precisó que este fenómeno atmosférico presenta una probabilidad media (50 %) de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, y una alta (70 %) en los próximos siete días, de acuerdo con las proyecciones del NHC.

"Por su posición geográfica y posible desplazamiento hacia el oeste, el sistema será monitoreado de forma constante para vigilar cualquier evolución o cambio en su trayectoria", indicó la institución meteorológica.

El área de baja presión podría organizarse gradualmente y alcanzar la categoría de depresión tropical hacia mediados de semana, mientras continúa su movimiento hacia el arco de las Antillas Menores, según el pronóstico estadounidense.

Recomendaciones

Hasta el momento, no representa peligro inmediato para la República Dominicana, pero las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales emitidos por el Indomet y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ante la posibilidad de cambios en las condiciones atmosféricas durante la semana.

El Indomet recordó que la temporada ciclónica del Atlántico 2025 se encuentra en su etapa más activa, que suele extenderse hasta finales de octubre, y que las ondas tropicales como la actual pueden evolucionar rápidamente bajo condiciones favorables de temperatura y humedad.