Una vaguada y una onda tropical provocarán aguaceros en varias provincias

Tres personas se trasladan en motocicleta en un día de intensa lluvia. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Las condiciones climáticas en el país estarán dominadas por la incidencia de una vaguada en niveles altos de la troposfera y la aproximación de una onda tropical, así lo informó este martes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Para la mañana, se esperan algunos chubascos en la zona costera del Atlántico, debido al arrastre del viento del este/noreste.

Por la tarde, la combinación de la vaguada y la onda tropical provocará aguaceros localmente moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como San Pedro de Macorís, La Romana, sectores de Santo Domingo, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Elías Piña, San Juan, Santiago Rodríguez y Dajabón, entre otras, extendiéndose hasta las primeras horas de la noche.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán calurosas. La mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima que oscilará entre 33 °C y 35 °C.

Advertencia por condiciones marítimas

Por otra parte, debido a viento y olas anormales, Indomet exhortó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas a navegar con precaución, especialmente en la costa atlántica desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Miches, mantenerse cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro

En la costa caribeña, las condiciones serán normales, excepto desde Cabo Engaño hasta el este/noreste de la Isla Saona. Ante esto, el organismo también recomendó navegar con precaución cerca de la costa sin aventurarse mar adentro.

Vigilancia ciclónica

El organismo, señaló que monitorea una zona de baja presión ubicada a aproximadamente 2400 kilómetros al suroeste de las Islas de Cabo Verde, con un potencial de desarrollo ciclónico de un 80 % en los próximos dos días y un 90 % en siete días.

Además, dan seguimiento a otra zona de baja presión que afecta la península de Yucatán y que podría emerger sobre la Bahía de Campeche hoy, con una probabilidad del 10 % de desarrollo ciclónico en una semana.

Pronóstico para los próximos días

Para el miércoles, se prevén chubascos locales en la zona costera del Atlántico en la mañana, mientras que en la tarde la onda tropical, la vaguada y factores locales provocarán aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país, con una disminución gradual hacia el anochecer.

El jueves, la onda tropical se habrá alejado y un sistema anticiclónico reducirá la humedad, predominando un cielo con poca nubosidad en la mañana. Sin embargo, en la tarde se esperan aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y posibles ráfagas de viento en provincias del sureste, noroeste, norte y la Cordillera Central debido al calentamiento diurno y la interacción del viento con la orografía.