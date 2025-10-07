COE emite alerta verde para tres provincias por efectos de vaguada y onda tropical

Mapa de la República Dominicana difundido este martes por el COE con las provincias bajo alerta verde. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió la tarde de este martes una alerta verde para las provincias Santiago, Dajabón y Santiago Rodríguez, ante la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, debido a las condiciones meteorológicas que afectan al país.

La medida se adopta tras el más reciente boletín del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) , que informa sobre parches nubosos desprendidos de una onda tropical ubicada sobre Puerto Rico, los cuales se combinan con la inestabilidad generada por una vaguada sobre la región.

De acuerdo con el informe, estas condiciones favorecerán nublados con aguaceros locales de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las provincias El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña y Valverde.

Se espera que la actividad lluviosa disminuya durante la noche.

Condiciones marítimas

El COE también recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones que navegan en la costa Atlántica hacerlo cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro, debido a vientos y olas anormales.

Asimismo, exhortó a los organismos de protección civil a mantener la vigilancia y aplicar medidas preventivas por la presencia de mar de fondo, posibles rompientes y corrientes de resaca.

Recomendaciones a la población

El organismo de emergencias pidió a la población mantenerse en contacto con las autoridades a través del 809-472-0909, el 911 y el *462 de la Ogtic.

También aconsejó:

Seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

Evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua.

No utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.

Mantenerse atentos ante posibles crecidas e inundaciones, especialmente quienes residen en zonas vulnerables.

El COE reiteró su llamado a la precaución y recordó que estas medidas buscan preservar vidas y minimizar riesgos ante las condiciones meteorológicas adversas que se mantienen sobre gran parte del territorio nacional.