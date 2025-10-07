Huracán Priscilla se fortalece frente a México y amenaza con fuertes lluvias en Baja California Sur

Imagen satelital del huracán Priscilla del Centro Nacional de Huracanes (CNH), que muestra su ubicación y trayectoria prevista en el Pacífico oriental. ( FUENTE EXTERNA )

El huracán Priscilla continúa intensificándose en el Pacífico oriental, con vientos máximos sostenidos de 155 km/h, según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

A las 2:00 a.m. (hora local), el fenómeno se ubicaba a unos 390 kilómetros al sur del extremo sur de Baja California Sur y 410 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, desplazándose hacia el noroeste a 17 km/h.

Trayectoria prevista

El CNH proyecta que el sistema se moverá paralelo a las costas de México y de la península de Baja California durante los próximos días, sin un impacto directo en tierra. No obstante, sus bandas exteriores ya comienzan a afectar las zonas costeras con lluvias y ráfagas de viento.

De mantenerse su fortalecimiento, Priscilla podría alcanzar la categoría 3 este martes, antes de iniciar un debilitamiento gradual a partir del miércoles, según el pronóstico del NHC.

Advertencias y vigilancia

Se mantiene una vigilancia de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, ante la posibilidad de vientos fuertes e intensas precipitaciones entre martes y miércoles.

Las autoridades mexicanas advirtieron que podrían registrarse acumulados de lluvia de hasta 100 milímetros, con riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos en zonas montañosas.

Efectos previstos

Además de las lluvias, el huracán genera oleaje elevado y corrientes de resaca peligrosas en la costa suroeste y occidente de México, así como en el litoral sur de Baja California Sur.

El CNH advirtió que los efectos indirectos de la humedad de Priscilla podrían extenderse hacia el suroeste de Estados Unidos durante el fin de semana, elevando el potencial de lluvias intensas en zonas áridas.