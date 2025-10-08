COE mantiene alerta verde por lluvias en tres provincias por vaguada y acercamiento de onda tropical

Clima en RD: El COE mantiene alerta verde para Santiago, Santiago Rodríguez y Dajabón por efectos de una vaguada y una onda tropical ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta verde a las provincias Santiago, Santiago Rodríguez y Dajabón, ante la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como de inundaciones repentinas o urbanas, debido a las lluvias que se esperan durante la tarde de este miércoles.

Según el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), una vaguada en altura combinada con el acercamiento de una onda tropical provocará aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades del este, norte y centro del país.

Entre las provincias con mayor probabilidad de lluvias figuran El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega y San José de Ocoa, además de las que permanecen bajo alerta.

Chubascos locales

En Puerto Plata, Valverde, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís y Santo Domingo se esperan chubascos locales y tronadas aisladas, mientras que el resto del territorio nacional tendrá cielos mayormente soleados.

El COE exhortó a los residentes en zonas de alto riesgo a mantenerse atentos, especialmente quienes viven cerca de ríos y cañadas, y a evitar cruzarlos si presentan gran caudal. También recomendó no utilizar balnearios en las provincias bajo alerta y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Indomet informó que se mantienen normales en ambas costas del país, por lo que se levantaron las restricciones para las embarcaciones pequeñas, medianas y frágiles.

La institución recordó que la alerta verde se declara cuando las condiciones atmosféricas permiten prever la posible ocurrencia de un fenómeno peligroso, e instó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.