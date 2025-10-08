Temperaturas de hasta 35 °C y lluvias marcarán el clima de este miércoles

Una mujer caminando por una calle mientras se cubre del sol con un periódico. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Un cielo mayormente soleado y con pocas precipitaciones dominarán las condiciones climaticas en el territorio nacional este miércoles, de acuerdo con el informe del tiempo emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Sin embargo, el organismo comunicó que en horas de la tarde se prevé un aumento de la nubosidad, debido a los efectos locales del ciclo diurno, la incidencia de una vaguada y la aproximación de una onda tropical.

Estas condiciones provocarán aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón, Elías Piña, Valverde, Espaillat, entre otras localidades cercanas.

En cuanto a las temperaturas, el Indomet afirmó continuarán calurosas. La mínima estará entre 21 °C y 23 °C, y máxima oscilarán entre 33 °C y 35 °C.

RELACIONADAS

Pronóstico para el jueves

Para este jueves, la onda tropical que afecta actualmente el país comenzará a alejarse del área de pronóstico. No obstante, quedará suficiente humedad en la atmósfera, la cual en combinación con una débil vaguada, el calentamiento del día y el arrastre del viento, provocará aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento principalmente en la tarde, en las provincias del sureste, noroeste, norte y la Cordillera Central.

Vigilancia en el Atlántico

En cuanto a la actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México, el organismo meteorológico indicó que mantiene bajo vigilancia a la tormenta tropical Jerry.

Este fenómeno se localizaba anoche a unos 1,435 kilómetros al este/sureste del noreste de las Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste/noroeste a 37 km/h. Por su ubicación, se continuará monitoreando su evolución y desarrollo.

Asimismo, se vigila una zona de baja presión que afecta actualmente la península de Yucatán, la cual se espera emerja sobre la Bahía de Campeche en las próximas 24 horas.

Este sistema está generando aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, con un 10 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos dos a siete días. Según el Indomet, este fenómeno no representa peligro para la República Dominicana.