La tormenta tropical Jerry se fortalece en el Atlántico: por ahora no representa peligro para RD

Trayectoria proyectada de la tormenta tropical Jerry, que avanza sobre el Atlántico central con dirección oeste-noroeste, sin representar por el momento amenaza para la República Dominicana. ( NOAA )

La tormenta tropical Jerry continúa desplazándose hacia el oeste-noroeste sobre el Atlántico central y, aunque gana fuerza, no representa por el momento una amenaza para la República Dominicana, según los últimos reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

A las 09H00 GMT, el centro del fenómeno se ubicaba cerca de 13.3 grados de latitud norte y 50.7 grados oeste, a unos 1,435 kilómetros al este/sureste de las Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y ráfagas superiores. El sistema se mueve a una velocidad de 37 kilómetros por hora hacia el oeste-noroeste (285°), informó el organismo con sede en Miami.

El NHC pronostica que Jerry podría alcanzar fuerza de huracán en los próximos dos días, con vientos de hasta 150 kilómetros por hora para el viernes. En su recorrido, el sistema mantendría un desplazamiento paralelo al norte de las Antillas Menores antes de girar hacia el norte-noreste, lo que mantendría su centro alejado del Caribe mayor, incluida la República Dominicana.

Trayectoria proyectada

Los modelos de trayectoria indican que Jerry pasará al norte de las islas de Barbuda, San Martín y Anguila, entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, sin ingresar al mar Caribe. Posteriormente se espera que gire hacia el Atlántico abierto, siguiendo una ruta similar a la de otros ciclones recientes de la temporada.

La tormenta Jerry es el décimo sistema con nombre de la temporada ciclónica 2025 en el Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre. Hasta el momento, varios fenómenos se han formado sin causar daños significativos en el Caribe.

El NHC advirtió que los errores en las trayectorias previstas a cinco días pueden alcanzar hasta 280 kilómetros, por lo que instó a los países de la región a seguir los boletines oficiales.

