El COE descontinúa alerta verde en tres provincias por disminución de lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuó el nivel de alerta para las provincias Santiago, Dajabón y Santiago Rodríguez, por reducción de las lluvias en las últimas 48 horas. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este jueves que descontinúa el nivel de alerta verde para las provincias Santiago, Dajabón y Santiago Rodríguez, ante la reducción de las precipitaciones registradas en las últimas 48 horas.

De acuerdo con el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), durante la tarde y primeras horas de la noche se prevén chubascos de corta duración, aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento en distintas zonas del país, debido a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera combinada con los efectos locales de la orografía del territorio dominicano.

De acuerdo con el organismo meteorológico, las lluvias podrían presentarse principalmente sobre La Altagracia, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, Barahona, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Azua, La Vega, San Juan, Elías Piña, Independencia, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez y Montecristi.

Pendientes a los boletines

Las autoridades reiteran su llamado a la población a mantenerse atenta a los próximos boletines oficiales ante posibles variaciones en las condiciones meteorológicas.