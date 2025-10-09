×
Clima en RD

Onda tropical y vaguada provocan lluvias este jueves

A pesar de las lluvias, las temperaturas seguirán calurosas

    Expandir imagen
    Onda tropical y vaguada provocan lluvias este jueves
    Conductores se desplazan por una calle en un día de intensas lluvias. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

    Desde la madrugada de este jueves, en gran parte del país se han registrado lluvias como resultado del paso de una onda tropical combinada con los efectos de una débil vaguada, de acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

    El organismo indicó que las precipitaciones se han producido en Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia.

    A lo largo del día, ambos fenómenos atmosféricos se unirán al ciclo diurno, lo que incrementará la nubosidad y provocará aguaceros moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Azua, La Vega, Santiago, Espaillat, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Elías Piña, Independencia, Barahona y Pedernales, así como en zonas cercanas.

    Pese a las lluvias, el Indomet advirtió que la sensación térmica continuará calurosa, con temperaturas mínimas entre 21 °C y 23 °C y máximas entre 33 °C y 35 °C.

    RELACIONADAS

    Vigilancia ciclónica en el Atlántico

    En cuanto a la actividad ciclónica, el Indomet informó que mantiene vigilancia sobre la tormenta tropical Jerry, localizada a unos 640 kilómetors al este/sureste de Las Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 100 kph y desplazamiento hacia el oeste/noroeste a 31 kph. Debido a su posición geográfica, el organismo continúa atento a su evolución.

    Asimismo, se monitorea una zona de baja presión al sur de México, la cual genera aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas. No obstante, presenta 0 % de probabilidad de desarrollo ciclónico tanto en las próximas 48 horas como en siete días, por lo que no representa peligro para la República Dominicana.

    ¿Qué se espera para el viernes?

    Para este viernes, se espera un cielo mayormente soleado y con escasa nubosidad en la mayoría del territorio nacional, debido a una circulación anticiclónica en distintos niveles de la troposfera

    Sin embargo, los efectos locales como la orografía, el calentamiento diurno y el arrastre del viento del este/sureste podrían generar chubascos aislados con tronadas y posibles ráfagas de viento en provincias del interior como Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña, Dajabón y Valverde.

