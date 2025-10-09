Jerry amenaza las Antillas Menores con lluvias intensas y fuertes vientos

Imagen satelital del Centro Nacional de Huracanes que muestra la trayectoria de la tormenta tropical Jerry avanzando hacia las Antillas Menores. ( FUENTE EXTERNA )

La tormenta tropical Jerry se fortalece rumbo a las Antillas Menores, donde podría dejar vientos violentos, lluvias intensas e inundaciones repentinas entre hoy y mañana, advirtieron autoridades meteorológicas.

Según el Centro Nacional de Huracanes de EE. UU., a las 5:00 a.m. AST el centro de Jerry estaba en la latitud 15,7° Norte y longitud 57,7° Oeste, unos 640 kilómetros al este-sureste de las Islas de Sotavento del Norte. Se desplazaba hacia el oeste-noroeste a unos 31 km/h, con vientos sostenidos de aproximadamente 100 km/h y ráfagas más fuertes. La presión central era de 999 milibares.

Se pronostica que Jerry gire hacia el noroeste hoy, y que su avance hacia el norte se realice el viernes y sábado. Según el pronóstico, el centro de la tormenta pasaría cerca o al noreste de las Islas de Sotavento del Norte entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes.

Ya hay vigilancias de tormenta tropical emitidas para:

Antigua y Barbuda , Anguila, San Cristóbal y Nieves, Montserrat

, Anguila, San Cristóbal y Nieves, Montserrat San Bartolomé / San Martín , Sint Maarten

, Sint Maarten Saba , San Eustaquio

, Guadalupe y islas cercanas

Las autoridades instan a los habitantes y visitantes de esas islas a mantenerse alerta, preparar planes de emergencia y seguir las indicaciones de las oficinas meteorológicas locales.

Lluvia, inundaciones y oleaje

Se esperan acumulados de 50 a 100 mm de lluvia (2 a 4 pulgadas) hasta el viernes, con máximos locales de hasta 150 mm (6 pulgadas). Las precipitaciones representan riesgo de inundaciones repentinas —especialmente en áreas urbanas y terreno abrupto— y deslizamientos en zonas elevadas.

Las marejadas generadas por la tormenta ya comienzan a afectar las Islas de Sotavento y Barlovento, y se extenderán hacia Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Se anticipan condiciones de oleaje peligroso y corrientes marinas que amenazan la vida en áreas costeras.

¿Podría convertirse en huracán?

Los pronosticadores indican que Jerry podría fortalecerse gradualmente en los próximos días y alcanzar categoría de huracán entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, si se mantiene el patrón de intensificación sobre aguas cálidas del Atlántico.

Para mejorar los análisis, la NOAA y la Fuerza Aérea de EE. UU. coordinarán vuelos de "cazadores de huracanes" esta mañana para captar datos directos.

La próxima actualización oficial del NHC se espera a las 11:00 mañana AST, y se recomienda seguir los boletines locales para alertas específicas.