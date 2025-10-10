Indomet pronostica cielo mayormente despejado y chubascos aislados para este viernes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este viernes predominará un cielo con nubes dispersas, aunque en la tarde podrían registrarse aguaceros locales y tronadas aisladas en varias provincias del país. ( ARCHIVO DL )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este viernes que se esperan chubascos aislados en horas de la mañana hacia la costa Atlántica, debido al arrastre de humedad por el viento, mientras que en el resto del país predominará un cielo con nubes dispersas bajo la influencia de un sistema anticiclónico.

Sin embargo, en horas de la tarde, la combinación del viento con la orografía y el calentamiento diurno generará aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento sobre varias provincias, entre ellas La Altagracia, El Seibo, la sierra de Baoruco, San Juan, Elías Piña, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, entreo otras cercanas.

El Indomet indicó que estas lluvias disminuirán de manera gradual al anochecer, extendiéndose hacia el noreste del Cibao.

Temperaturas calurosas

Las temperaturas seguirán calurosas, con valores mínimos entre 21 °C y 23 °C, y máximos de 33 °C a 35 °C. Las autoridades recomiendan mantener una adecuada hidratación, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol.

Actividad ciclónica

En cuanto a la actividad ciclónica, el organismo meteorológico mantiene el monitoreo de la tormenta tropical Jerry, localizada a unos 130 kilómetros al este/noreste de las islas de Sotavento del norte, en las Antillas Menores, con vientos máximos de 85 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 28 km/h.

También se observa la tormenta subtropical Karen, situada al norte del Atlántico, a unos 915 kilómetros al nor/noroeste de las islas Azores, con vientos sostenidos de 75 km/h y movimiento hacia el noreste a 15 km/h.

Las autoridades meteorológicas reiteraron que ambos fenómenos no representan peligro directo para el país por el momento, pero continúan vigilando su evolución y posible trayectoria.

Te puede interesar El Pacífico oriental se intensifica: se forma la tormenta tropical Raymond frente a México

Chubascos aislados el sábado

Para este sábado, durante la madrugada y primeras horas de la mañana, se prevén chubascos aislados hacia el litoral caribeño, asociados a una masa de aire más húmeda impulsada por la influencia indirecta de la tormenta tropical Jerry.

En la tarde, aunque persistirá el dominio del sistema anticiclónico, una leve vaguada provocará nuevamente aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento en provincias como Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Espaillat, San Juan y Elías Piña, hasta las primeras horas de la noche.

Leer más El COE descontinúa alerta verde en tres provincias por disminución de lluvias