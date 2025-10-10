Advierten sobre deterioro de oleaje en la costa Atlántica por efectos indirectos de tormenta Jerry
El Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones mantenerse en puerto para evitar riesgos, ya que el movimiento del mar se tornará "muy peligroso" en la zona
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este viernes que, de acuerdo con el boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el oleaje en la costa Atlántica comenzará a deteriorarse progresivamente a partir de esta tarde, como consecuencia de los efectos indirectos de la tormenta tropical Jerry.
Recomendaciones
En ese sentido, el Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones mantenerse en puerto para evitar riesgos, ya que las condiciones marítimas se tornarán "muy peligrosas" en la zona.
- El COE instruyó a los organismos de protección civil en toda la costa Atlántica a adoptar las medidas preventivas necesarias para preservar la vida de los usuarios y garantizar la seguridad en las áreas afectadas.
La población y los visitantes de la costa Atlántica deben mantenerse atentos a los comunicados oficiales, así como seguir las indicaciones de las autoridades ante la evolución del fenómeno meteorológico.