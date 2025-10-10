Advierten sobre deterioro de oleaje en la costa Atlántica por efectos indirectos de tormenta Jerry

Fotografía de archivo muestra a hombres pescando pese a oleaje anormal. ( ARCHIVO DL )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este viernes que, de acuerdo con el boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el oleaje en la costa Atlántica comenzará a deteriorarse progresivamente a partir de esta tarde, como consecuencia de los efectos indirectos de la tormenta tropical Jerry.

Recomendaciones

En ese sentido, el Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones mantenerse en puerto para evitar riesgos, ya que las condiciones marítimas se tornarán "muy peligrosas" en la zona.

El COE instruyó a los organismos de protección civil en toda la costa Atlántica a adoptar las medidas preventivas necesarias para preservar la vida de los usuarios y garantizar la seguridad en las áreas afectadas.

La población y los visitantes de la costa Atlántica deben mantenerse atentos a los comunicados oficiales, así como seguir las indicaciones de las autoridades ante la evolución del fenómeno meteorológico.