Advierten sobre deterioro de oleaje en la costa Atlántica por efectos indirectos de tormenta Jerry

El Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones mantenerse en puerto para evitar riesgos, ya que el movimiento del mar se tornará "muy peligroso" en la zona

    Expandir imagen
    Advierten sobre deterioro de oleaje en la costa Atlántica por efectos indirectos de tormenta Jerry
    Fotografía de archivo muestra a hombres pescando pese a oleaje anormal.

    (ARCHIVO DL)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este viernes que, de acuerdo con el boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el oleaje en la costa Atlántica comenzará a deteriorarse progresivamente a partir de esta tarde, como consecuencia de los efectos indirectos de la tormenta tropical Jerry.

    Recomendaciones

    En ese sentido, el Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones mantenerse en puerto para evitar riesgos, ya que las condiciones marítimas se tornarán "muy peligrosas" en la zona.

    • El COE instruyó a los organismos de protección civil en toda la costa Atlántica a adoptar las medidas preventivas necesarias para preservar la vida de los usuarios y garantizar la seguridad en las áreas afectadas.

    La población y los visitantes de la costa Atlántica deben mantenerse atentos a los comunicados oficiales, así como seguir las indicaciones de las autoridades ante la evolución del fenómeno meteorológico.

