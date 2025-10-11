Indomet pronostica aguaceros y tronadas aisladas en varias zonas del país este sábado

Nubosidad y chubascos aislados se esperan este sábado en varias provincias del país. ( ARCHIVO/ DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este sábado, durante las horas matutinas, se prevén chubascos aislados en provincias cercanas a la costa sur, como La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís, entre otras, generados por la nubosidad que transporta el viento.

Asimismo, se esperan aguaceros, tronadas y ráfagas de viento aisladas en varias provincias del país, debido a la humedad arrastrada por la tormenta tropical Jerry, que incide de forma indirecta sobre el territorio nacional.

En horas de la tarde, el viento del sur/sureste, inducido por Jerry, aumentará la humedad en la masa de aire y, junto con los efectos del ciclo diurno, provocará incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche, especialmente en Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Samaná, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Espaillat, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Puerto Plata, Valverde y Santiago Rodríguez, entre otras.

Temperaturas

El Indomet recomienda a la población mantenerse hidratada, vestir ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y buscar lugares frescos y ventilados, ya que las temperaturas oscilarán entre los 21 °C y 35 °C.

Tormenta Jerry

El organismo meteorológico informó que mantiene un monitoreo permanente de la tormenta tropical Jerry, localizada a unos 700 kilómetros al norte de las islas de Sotavento, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h y un desplazamiento hacia el nor/noroeste a 26 km/h.

Aunque el fenómeno no representa peligro directo para el país, sus efectos indirectos generarán condiciones inestables en los próximos días.

Mañana domingo

Para el domingo, el viento cálido y húmedo del sureste mantendrá condiciones de inestabilidad, generando nublados desde la madrugada y chubascos aislados en zonas próximas a la costa sur. En la tarde, se esperan aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia el noroeste, suroeste, sureste, el Valle del Cibao y la Cordillera Central.