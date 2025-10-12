Lluvias desde tempranas horas de este domingo en varias provincias por una vaguada

Este domingo se esperan chubascos y aguaceros en varias provincias del país. ( NASA )

Este domingo, a pesar de que en gran parte del país estará mayormente soleado, se prevé la ocurrencia de chubascos matutinos y aguaceros locales, debido a la incidencia de una débil vaguada, además de la influencia del viento cálido y húmedo del sureste.

De acuerdo con el informe emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), estas lluvias serían principalmente sobre distintas provincias del litoral costero caribeño, como son: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y Azua.

También en San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Independencia y Barahona, entre otras.

El informe detalla que en horas de la tarde, producto de un mayor contenido de humedad, además de la interacción de los efectos locales asociados al calentamiento diurno y la orografía del territorio nacional, las precipitaciones serán más frecuentes e intensas en las provincias mencionadas anteriormente, así como en otras localidades de las regiones; noreste, noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Te puede interesar El oleaje de la tormenta Jerry afecta Puerto Rico mientras se aleja de las Islas Sotavento

En el Distrito Nacional se prevén ocasionales incrementos de la nubosidad con chubascos aislados y posibles tronadas, mientras que Santo Domingo, medio nublado en ocasiones con aguaceros locales y posibles tronadas aisladas.

Calor

El Indomet informó que las temperaturas para este domingo en República Dominicana se mantendrán calurosas durante el día, con valores máximos oscilando entre los 33 °C y 35 °C.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se prevé que se sitúen entre los 21 °C y 23 °C. La entidad recomienda a la población mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y vestir ropa ligera para contrarrestar los efectos del calor.

Jerry se debilitó

Según el Indomet, la tormenta tropical Jerry se ha debilitado, quedando solamente sus remanentes nubosos sobre el Atlántico Central. Dichos remanentes nubosos, no tendrán incidencia sobre el país.