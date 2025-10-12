El COE coloca al Gran Santo Domingo y San Cristóbal bajo alerta verde por lluvias

El Indomet emite informe sobre lluvias en República Dominicana. Recomendaciones del COE ante lluvias. ( ARCHIVO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó dos provincias y al Distrito Nacional en alerta verde, debido a que un amplio contenido de humedad y los efectos de una débil vaguada inciden sobre el país.

Las provincias en alerta verde son: Santo Domingo y San Cristóbal. La otra demarcación en aleta es el Distrito Nacional.

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.

Lluvias

De acuerdo con el informe emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las lluvias de este domingo serían principalmente sobre distintas provincias del litoral costero caribeño, como son: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y Azua.

Te puede interesar Lluvias desde tempranas horas de este domingo en varias provincias por una vaguada

También en San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Independencia y Barahona, entre otras.

El informe detalla que en horas de la tarde, producto de un mayor contenido de humedad, además de la interacción de los efectos locales asociados al calentamiento diurno y la orografía del territorio nacional, las precipitaciones serán más frecuentes e intensas en las provincias mencionadas anteriormente, así como en otras localidades de las regiones; noreste, noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

En Santo Domingo se prevé medio nublado en ocasiones con aguaceros locales y posibles tronadas aisladas.

Calor

El Indomet informó que las temperaturas para este domingo en República Dominicana se mantendrán calurosas durante el día, con valores máximos oscilando entre los 33 °C y 35 °C.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se prevé que se sitúen entre los 21 °C y 23 °C. La entidad recomienda a la población mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y vestir ropa ligera para contrarrestar los efectos del calor.