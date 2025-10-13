Aguaceros continuarán durante este lunes en varias provincias; descontinúan alerta en GSD

Clima en RD: Aguaceros continuarán durante este lunes en varias provincias del país. ( NASA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el viento cálido y húmedo del sureste mantiene condiciones favorables para que desde tempranas horas de este lunes continúen las precipitaciones en varias zonas del país.

Durante la mañana podrían registrarse incrementos nubosos, con chubascos o aguaceros dispersos y posibles tronadas, sobre el Gran Santo Domingo, La Altagracia, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Peravia, San Cristóbal y Barahona.

En horas de la tarde, el alto contenido de humedad en la masa de aire, combinado con el calentamiento diurno y la orografía, favorecerá nublados con aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento aisladas sobre La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña, Dajabón, Azua, San Juan, Independencia y Bahoruco.

El Indomet prevé que la actividad lluviosa disminuya en las primeras horas de la noche.

Te puede interesar Lluvias desde tempranas horas de este domingo en varias provincias por una vaguada

Alertas

El Centro de Pronóstico del Indomet descontinuó el nivel de alerta meteorológica por riesgo de inundaciones urbanas en sectores vulnerables del Gran Santo Domingo y San Cristóbal.

Distrito Nacional

El Distrito Nacional estará medio nublado a nublado, con aguaceros dispersos y posibles tronadas durante la mañana.

Actividad ciclónica

El Indomet informó que una zona de aguaceros asociada a una onda tropical en el centro del Atlántico alcanzó la categoría de tormenta tropical Lorenzo.

El fenómeno se localiza a unos 1,760 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde, con vientos máximos de 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste/noroeste.

Por su posición geográfica, la entidad mantiene vigilancia sobre la evolución y desarrollo del sistema.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/1308505dayconenolineandwind-68e5d4d1.png Tormenta tropical Lorenzo. (NOAA)