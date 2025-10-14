×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Clima
    | 2 min de lectura

    Aguaceros dispersos en la tarde hacia el interior del país y temperaturas calurosas

    En el Distrito Nacional se prevén nubes dispersas a medio nublado en ocasiones

    Expandir imagen
    Aguaceros dispersos en la tarde hacia el interior del país y temperaturas calurosas
    Indomet informa sobre las lluvias y calor en República Dominicana. (NASA)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este martes desde la madrugada ocurren algunos nublados en provincias cercanas a las costas suroeste y noreste del país generando chubascos hacia La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Azua y Barahona.

    Según el informe estas lluvias son por el arrastre de nubosidad por parte del viento del este.

    En tanto que en la tarde los efectos asociados al calor vespertino también favorecerán incrementos nubosos acompañados de aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento, hasta las primeras horas de la noche.

    Estas lluvias serían sobre: Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Independencia, Bahoruco, Azua, San Juan, entre otras provincias cercanas.

    En el caso del Distrito Nacional se prevén nubes dispersas a medio nublado en ocasiones.

    Calor

    Las temperaturas continúan calurosas previéndose la mínima entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

    La entidad recordó a la población tomar agua, vestir ropa ligera de colores claros, evitar el sol por periodos prolongados sin protección y buscar lugares frescos y ventilados para mitigar las temperaturas calurosas.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.