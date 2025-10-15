Un frente frío incidirá desde este miércoles con lluvias en varias provincias

Clima en RD: El Indomet advierte sobre la llegada de un frente frío con lluvias y ráfagas de viento. ( NASA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que mañana miércoles un sistema frontal (frente frío) se aproximará por la parte noroeste del país, provocando nublados con chubascos y ráfagas de viento en poblados del noroeste, norte y noreste.

Según el informe, en la tarde de este miércoles también el acercamiento de una onda tropical se sumará y por consiguiente, las lluvias serán entre moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias localidades.

Esas lluvias serían sobre sectores de Montecristi, Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, Sánchez Ramírez, Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, aislados sectores del Gran Santo Domingo y otras áreas aledañas.

En tanto que en la noche de este miércoles seguirá lloviendo, pero en especial en provincias del noroeste, norte y la Cordillera Central.

Dos de las principales características de los frentes fríos son la disminución de las temperaturas y la generación de lluvias, las cuales, además, benefician la producción agrícola en el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/14/watllatest-fd06ce8d.gif NOAA (IMAGEN QUE MUESTRA EL FRENTE FRÍO AL NORTE DE CUBA REPRESENTADO CON LINEAS AZULES ENTRE CORTADAS.)

Los frentes fríos se originan cuando una masa de aire frío choca con una masa de aire caliente. Debido a su mayor densidad, el aire frío se introduce por debajo del aire caliente, lo que provoca descenso en la temperatura.

Jueves sigue frente frío

El Indomet detalló que el jueves, el sistema frontal incidirá de manera directa junto al paso de la onda tropical, por tanto, mantendrán una amplia cobertura nubosa para generar lluvias dispersas desde la madrugada en provincias del litoral del Atlántico y la costa caribeña.

"Durante horas vespertinas del jueves, se pronostican precipitaciones más intensas y frecuentes, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en especial hacia la Cordillera Central y la zona fronteriza, siendo menos frecuentes e intensas hacia el sureste y disminuyendo durante la noche", destacó.

En el Distrito Nacional se prevén incrementos nubosos ocasionales con aguaceros y tronadas.

Este martes

En las provincias El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San José de Ocoa, la parte sur de La Vega, la parte sur de Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Elias Piña, y Puerto Plata se prevén puntuales aguaceros, tronadas y ráfagas de viento este martes debido a la humedad asociada al viento del este/sureste y los efectos locales. En cambio, en el resto del país se pronostica un cielo soleado con nubes dispersas.