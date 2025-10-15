Seis provincias del Cibao declaradas en alerta verde por lluvias este miércoles

Clima en RD: Las provincias declaradas en alerta están ubicadas en el norte del país. ( COE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este miércoles a seis provincias en alerta verde por las lluvias que se prevén debido a la incidencia de una vaguada prefrontal.

Las provincias en alerta verde son: Montecristi, Samaná, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez.

En ese sentido, la entidad recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.

Se recuerda que la alerta verde es aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total.

Lluvias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, este miércoles, una vaguada prefrontal provocará aguaceros, con tormentas eléctricas, en gran parte del territorio nacional.

La entidad explicó que, durante las horas matutinas, se observará nubosidad variable, y chubascos pasajeros, en distintos puntos del país.

No obstante, en horas de la tarde, la vaguada generará un incremento de la nubosidad, acompañado de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente, hacia las provincias Montecristi, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, Sánchez Ramírez, Samaná, Monte Plata y Hato Mayor, así como en otras cercanas.

Indicó que, también, se prevén efectos en localidades del noroeste, norte y noreste, incluyendo al Gran Santo Domingo y San Cristóbal.

Otras recomendaciones

El COE recomendó además a las personas seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

La institución recomendó a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones meteorológicas, a través de su página web indomet.gob.do y sus redes sociales.