Vaguada prefrontal provocará aguaceros este miércoles con varias provincias del Cibao en alerta

Indomet emite alerta meteorológica por vaguada prefrontal que provocará aguaceros y tormentas eléctricas en distintas regiones

    Expandir imagen
    Vaguada prefrontal provocará aguaceros este miércoles con varias provincias del Cibao en alerta
    Clima en RD: Alerta meteorológica de Indomet ante vaguada prefrontal que generará aguaceros. (NASA)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, este miércoles, una vaguada prefrontal provocará aguaceros, con tormentas eléctricas, en gran parte del territorio nacional.

    El organismo explicó que, durante las horas matutinas, se observará nubosidad variable, y chubascos pasajeros, en distintos puntos del país.

    No obstante, en horas de la tarde, la vaguada generará un incremento de la nubosidad, acompañado de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente, hacia las provincias Montecristi, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, Sánchez Ramírez, Samaná, Monte Plata y Hato Mayor, así como en otras cercanas.

    Indicó que, también, se prevén efectos en localidades del noroeste, norte y noreste, incluyendo al Gran Santo Domingo y San Cristóbal.

    El Indomet informó que, su Centro de Pronóstico, emitió el nivel de alerta meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, en sectores vulnerables de las provincias Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná y Hermanas Mirabal.

    Vigilancia ciclónica

    En cuanto a la actividad ciclónica, la entidad precisó que, la tormenta tropical Lorenzo, continúa debilitándose, aunque mantiene su estructura. Se localiza a unos 2,280 kilómetros, al oeste/noroeste, de las islas de Cabo Verde, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h, y un desplazamiento hacia el norte, a unos 20 km.

    La institución recomendó a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones meterológicas, a través de su página web indomet.gob.do y sus redes sociales.

