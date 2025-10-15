El COE aumenta a 12 las provincias en alerta verde por vaguada
Estas condiciones se deben a la incidencia de una vaguada combinada con el acercamiento de un sistema frontal
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este miércoles que aumentó a 12 el número de provincias en alerta verde por la incidencia de una vaguada combinada con el acercamiento de un sistema frontal.
De acuerdo con el boletín meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) se esperan incrementos nubosos que generarán aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en varias localidades del país.
Provincias en alerta
Las localidades bajo alerta verde son:
- Montecristi
- Puerto Plata
- Espaillat
- María Trinidad Sánchez
- Samaná
- Hermanas Mirabal
- La Vega
- San Juan
- Dajabón
- Elías Piña
- Valverde
- San José de Ocoa
- Santiago
- Sánchez Ramírez
- Duarte
En el boletín de las 12:00 del mediodía de este miércoles, el COE explicó que las condiciones aumentan el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles inundaciones repentinas o urbanas.
El organismo hizo un llamado a la población a mantener la precaución, especialmente en las zonas vulnerables, y a seguir las recomendaciones de las autoridades locales.