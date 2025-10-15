El COE aumenta a 12 las provincias en alerta verde por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a 12 las provincias en alerta verde por la incidencia de una vaguada combinada con el acercamiento de un sistema frontal. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este miércoles que aumentó a 12 el número de provincias en alerta verde por la incidencia de una vaguada combinada con el acercamiento de un sistema frontal.

De acuerdo con el boletín meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) se esperan incrementos nubosos que generarán aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en varias localidades del país.

Provincias en alerta

Las localidades bajo alerta verde son:

Montecristi

Puerto Plata

Espaillat

María Trinidad Sánchez

Samaná

Hermanas Mirabal

La Vega

San Juan

Dajabón

Elías Piña

Valverde

San José de Ocoa

Santiago

Sánchez Ramírez

Duarte

En el boletín de las 12:00 del mediodía de este miércoles, el COE explicó que las condiciones aumentan el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles inundaciones repentinas o urbanas.

El organismo hizo un llamado a la población a mantener la precaución, especialmente en las zonas vulnerables, y a seguir las recomendaciones de las autoridades locales.